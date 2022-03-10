Ведутся ледорезные работы
На водоёмах Бурятии наблюдается ледостав, однако уже в начале апреля ожидается вскрытие рек по южным и центральным районам. Для беспрепятственного прохождения ледохода на реке Селенге, крупнейшей водной артерии, питающей озеро Байкал, и исключения рисков подъёма уровня воды, на затороопасных участках начались мероприятия по ослаблению льда. Экологически безопасным способом, хорошо зарекомендовавшим себя на протяжении многих лет, ведутся ледорезные работы.
Работа будет вестись вблизи населённых пунктов Иволгинского, Прибайкальского, Тарбагатайского районов и города Улан-Удэ и должна завершиться до конца марта. На сегодняшний день определены 11 участков от села Ганзурино до села Ильинка, где планируется пропилить каналы, общей протяжённостью 42,5 километра. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 7 млн. рублей.
- Кроме этого, в целях защиты населённых пунктов от негативного воздействия вод будет проведена реконструкция имеющихся дамб в городе Улан-Удэ и организовано возведение защитного сооружения вблизи населённого пункта Наушки в Кяхтинском районе, где в прошлом году из-за ухудшения гидрологической обстановки вводился режим чрезвычайной ситуации. Всего в 2021 году, в результате подъёма уровня воды на реках республики были затоплены около 200 домов и более 2,5 тысяч придомовых участков, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В настоящее время территориальной подсистемой РСЧС Бурятии проводятся проверки готовности муниципальных образований, ведётся обследование гидротехнических сооружений, пунктов временного размещения пострадавшего населения, для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации уточнена группировка сил и средств. На протяжении всего паводкоопасного периода на постоянной основе будет организован мониторинг гидрологической обстановки, состояния гидротехнических сооружений путём визуального обследования и применения снимков космического мониторинга.
В Бурятии продолжается подготовка к паводкам
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