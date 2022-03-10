В Улан-Удэ осуждённые женщины смастерили большую цифру восемь

Общество, Фото: УФСИН по РБ

В колонии провели занятие по арт-терапии



Психолог исправительной колонии №7 в Улан-Удэ провёл для женщин мастер-класс с использованием метода арт-терапии. Мероприятие проводилось рамках празднования Международного женского дня.



Осуждённых научили мастерить из салфеток красивые цветы, которые в конце занятия объединили в одну большую, объёмную цифру «восемь».



По словам организатора мероприятия, мастер-класс «Цветы к 8 марта» подарил женщинам атмосферу праздника и уюта, вызвал у них много положительных эмоций, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

