Страшную находку обнаружили рабочие
9 марта в ходе реконструкции старого здания в центре города Улан-Удэ рабочие на крыше под слоем шлака обнаружили два мумифицированных человеческих эмбриона. Следователи проводят доследственную проверку.
По предварительным данным, в этом здании в начале прошлого века могло располагаться медицинское образовательное учреждение. Рядом с эмбрионами обнаружены флаконы из-под медицинских препаратов и другие предметы лечебного дела конца 19 – начала 20 века, исходя из этикеток и маркировки на некоторых находках.
- Не исключено, что найденные эмбрионы являлись демонстративными лабораторными образцами и использовались в качестве учебного пособия. В ходе осмотра судебно-медицинским экспертом в соответствии с анатомо-морфологическими показателями предварительно определено, что развитие обнаруженных эмбрионов соответствует 14-16 неделям беременности, после прерывания которой вес плода составлял около 120-125 граммов, и эмбрионы являлись заведомо нежизнеспособными, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
С учётом степени высыхания эмбрионы могли здесь находиться в течение нескольких десятков, вплоть до сотни, лет.
Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначено судебно-медицинское исследование.
На крыше здания в центре Улан-Удэ нашли мумифицированные эмбрионы
Происшествия, Фото:
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