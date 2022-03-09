Улан-удэнцы стали призёрами турнира в Агинском округе

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Лучники из столицы Бурятии заняли вторые места у мужчин



С 6 по 7 марта прошли зимний чемпионат и первенство Забайкальского края по стрельбе из лука по бурятским правилам «hур харбаан» – «Сагаан–hара 2022». Лидеры и призёры определились среди 157 спортсменов-лучников Агинского округа, Забайкалья и Бурятии. Турнир состоялся в рамках подготовки к международному бурятскому фестивалю «Алтаргана» и был приурочен к празднованию Белого месяца.



Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, победителями и призёрами стали:



Среди мужчин



до 35 лет

1 место - Дугаров Булат – 38 очков (Зуткулей)

2 место - Зурбулаев Булат – 33 очка (Чиндалей)

3 место - Шагдаров Бато – 33 очка (Агинское)



до 45 лет

1 место - Болотов Суранзан – 34 очка ( Цаган-Челутай)

2 место - Цыдендоржиев Аюр – 34 очка (Зуткулей)

3 место - Баясхаланов Цырендоржи – 34 очка (Ушарбай)



до 55 лет

1 место - Мункуев Шенберг – 38 очков (Цаган-Оль)

2 место - Болотов Балдан – 37 очков (Сахюрта)

3 место - Нагмитов Болот – 36 очков (Чиндалей)



до 65 лет

1 место - Ринчинов Бургэд – 40 очков (Зуткулей)

2 место - Бадмаев Солбон – 33 очка (Улан-Удэ)

3 место - Цыриторов Баясхалан – 32 очка (Узон)



старше 65 лет

1 место - Жаргалов Балданжап – 36 очков (Догой)

2 место - Болотов Бато – 34 очка (Сахюрта)

3 место - Намсараев Насан – 34 очка ( Урда-Ага)



Среди женщин



до 40 лет

1 место - Ринчинцынгеева Арюна – 33 очка (Агинское)

2 место - Молонова Арюна – 32 очка (Челутай)

3 место - Мункуева Жаргал – 31 очко (Ага-Хангил)



старше 40 лет

1 место - Чердонова Дулма – 33 очка (Сахюрта)

2 место - Болотова Аягма – 33 очка. (Зуткулей)

3 место - Тучинова Марина – 32 очка (Амитхаша)



Командное первенство

1 место Зуткулей 1 - 241 очко (Ринчинов Бургэд, Гармаев Дамдинцырен, Цырендоржиева Соелма, Цыдендоржиев Аюр, Жамбалдоржиева Светлана, Цыдендоржиев Батор, Дугаров Булат)

2 место Догой – 215 очков (Жаргалов Балданжап, Жаргалов Пурбо, Жаргалов Владимир, Дагбаева Намжилма, Баясхаланов Доржи, Жаргалова Аглаг, Тудупов Жамбал)

3 место Зуткулей 2 – 206 очков (Баясхаланов Баир, Дылгырова Римма, Мижитов Булат, Болотова Аягма, Баясхаланов Семен, Болотов Баир, Дугаров Аюр)



Абсолютное первенство (среди мужчин)

1 место – Цэдашиев Амгалан (Зугалай)

2 место – Цыдендоржиев Аюр (Зуткулей)

3 место – Шагдаров Бато (Агинское)

4 место – Дугаров Аюр (Зуткулей)



Абсолютное первенство (среди женщин)

1 место – Болотова Аягма (Зуткулей)

2 место – Молонова Арюна (Челутай)

3 место – Дагбаева Намжилма (Догой)

4 место – Чердонова Дулма (Сахюрта)



Абсолютное первенство (среди ветеранов)

1 место – Намсараев Насан (Урда-Ага)

2 место – Николаев Дугаржап (Улан-Удэ)

3 место – Жаргалов Цыденжап (Цаган-Челутай)

4 место – Баясхаланов Баир (Зуткулей)



За лучшее исполнение «Бара»:

- Ринчинов Дарма (Ага-Хангил)

- Мункуев Шенберг (Цаган-Оль)



За наибольшее попадание в ласти:

- Ринчинов Бургэд (Зуткулей)



По итогам чемпионата и первенства мастерами спорта Забайкальского края по бурятским национальным видам стали сразу два лучника из села Зуткулей Дульдургинского района Агинского Бурятского округа. Лидерами соревнований, набрав максимальное количество очков, стали Бургэд Ринчинов (40 очков) и Булат Дугаров (38 очков). Свой норматив мастера спорта Забайкальского края подтвердил Шенберг Мункуев из села Цаган-Оль.

