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Общественный совет при МВД Бурятии определил лучших знатоков права

Общественный совет при МВД Бурятии определил лучших знатоков права
Общество,  Фото:МВД Бурятии
«Правовой марафон» завершился в начале марта

С 28 февраля по 3 марта Общественный совет при МВД по Бурятии провёл квест «Правовой марафон» среди старшеклассников и студентов 1-2 курсов ссузов.

По результатам конкурса лучшими знатоками права признаны Дарья Х. - студентка 1 курса Торгово-экономического техникума Улан-Удэ и Вадим В. – первокурсник юридического факультета Бурятского госуниверситета. Победители награждены грамотой Общественного совета при МВД по Республике Бурятия и подарочной картой от книжного магазина.

Ежедневно в официальном аккаунте «Полиция Бурятии» в социальной сети Instagram участники квеста участники проверяли свои знания в области правоведения, уголовного и гражданского права, основ безопасности жизнедеятельности, в сфере защиты потребителей.

- Общественный совет при региональном МВД благодарит сотрудников подразделений МВД, ГУ МЧС России по Республике Бурятия, представителей регионального Роспотребнадзора, преподавателей юридического факультета Бурятского госуниверситета за оказание содействия в проведении мероприятия, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В «Правовом марафоне» приняли участие более семи тысяч человек.


МВД Бурятии студенты

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