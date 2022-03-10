 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 марта

09 марта

Популярное

В Бурятии местами снегопады и метели

В Бурятии местами снегопады и метели
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ без существенных осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 10 марта, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по северной половине до умеренного снегопада, метели, позёмка.

Днём ветер северо-западный местами 15-18 м/с. Температура днём -1,-6, местами 0,+5, по северной половине местами -7,-12.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -1,-3.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии местами снегопады и метели
В Бурятии местами снегопады и метели
Общество, 10.03.2022
В Улан-Удэ без существенных осадков
В Бурятии стартует сезон конных скачек
В Бурятии стартует сезон конных скачек
Общество, 09.03.2022
В Селенгинском районе проведут соревнования «Сагаалхын мори урилдаан»
В Улан-Удэ провели чемпионат по лыжным гонкам
В Улан-Удэ провели чемпионат по лыжным гонкам
Общество, 09.03.2022
В соревнованиях участвовали представители органов безопасности и правопорядка
В Бурятии состоялся женский рыболовный турнир
В Бурятии состоялся женский рыболовный турнир
Общество, 09.03.2022
Участницы состязались в ловле на мормышку со льда
В Монголии назвали самые популярные женские имена
В Монголии назвали самые популярные женские имена
Общество, 09.03.2022
В самом длинном монгольском женском имения – 29 букв
Жители Улан-Удэ были названы одними из самых благодарных
Жители Улан-Удэ были названы одними из самых благодарных
Общество, 09.03.2022
Столица Бурятии стала лидером всероссийской акции «Моё детство – война»
В районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 95-летним юбилеем
В районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 95-летним юбилеем
Общество, 09.03.2022
Ринчин-Доржо Дамбаева родилась в 1927 году в семье животноводов
Ориентировщик из Бурятии выиграл забег в Красноярске
Ориентировщик из Бурятии выиграл забег в Красноярске
Общество, 09.03.2022
Маршрут трейла проходил по трём вершинам
В Бурятии завершился чемпионат по ледовым автогонкам
В Бурятии завершился чемпионат по ледовым автогонкам
Общество, 09.03.2022
Победителей и призёров определили в семи классах
Беженцам ДНР и ЛНР доставили помощь из Бурятии
Беженцам ДНР и ЛНР доставили помощь из Бурятии
Общество, 09.03.2022
Фура с гуманитарной помощью прибыла в Ростовскую область
С 15 марта возобновят программу «туристического кешбэка»
С 15 марта возобновят программу «туристического кешбэка»
Общество, 09.03.2022
Отправляться в поездки можно будет до 1 июля
Иркутская спортсменка стала чемпионом России по пауэрлифтингу
Иркутская спортсменка стала чемпионом России по пауэрлифтингу
Общество, 09.03.2022
Женская сборная области стала третьей в командном зачёте
В Бурятии наградили лучших в области спорта
В Бурятии наградили лучших в области спорта
Общество, 09.03.2022
Наград удостоились 87 представителей спортивной общественности
Пауэрлифтеры Бурятии выиграли медали чемпионата России
Пауэрлифтеры Бурятии выиграли медали чемпионата России
Общество, 09.03.2022
Бронзовыми призёрами стали Артём Некрасов и Анастасия Еськова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^