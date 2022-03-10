В Бурятии местами снегопады и метели

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ без существенных осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 10 марта, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по северной половине до умеренного снегопада, метели, позёмка.



Днём ветер северо-западный местами 15-18 м/с. Температура днём -1,-6, местами 0,+5, по северной половине местами -7,-12.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -1,-3.

