В Улан-Удэ без существенных осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 марта, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по северной половине до умеренного снегопада, метели, позёмка.
Днём ветер северо-западный местами 15-18 м/с. Температура днём -1,-6, местами 0,+5, по северной половине местами -7,-12.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -1,-3.
В Бурятии местами снегопады и метели
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