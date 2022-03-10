Заявки принимаются по 11 марта
С 12 по 13 марта в столице Бурятии состоятся чемпионат и первенство республики по стоклеточным шашкам. Местом проведения станет городской шахматный клуб Улан-Удэ.
Предварительные заявки необходимо отправить на электронную почту: khaltagarov@inbox.ru. Заявки принимаются по 11 марта включительно.
Регистрация участников пройдёт 12 марта с 9:30 до 10:00, начало соревнований в 10:00, сообщает федерация шашек РБ.
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Улан-Удэ примет чемпионат по стоклеточным шашкам
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