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Улан-Удэ примет чемпионат по стоклеточным шашкам

Улан-Удэ примет чемпионат по стоклеточным шашкам
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются по 11 марта

С 12 по 13 марта в столице Бурятии состоятся чемпионат и первенство республики по стоклеточным шашкам. Местом проведения станет городской шахматный клуб Улан-Удэ.

Предварительные заявки необходимо отправить на электронную почту: khaltagarov@inbox.ru. Заявки принимаются по 11 марта включительно.

Регистрация участников пройдёт 12 марта с 9:30 до 10:00, начало соревнований в 10:00, сообщает федерация шашек РБ.

Возрастное ограничение 0+
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