Улан-Удэ примет чемпионат по стоклеточным шашкам

Заявки принимаются по 11 марта



С 12 по 13 марта в столице Бурятии состоятся чемпионат и первенство республики по стоклеточным шашкам. Местом проведения станет городской шахматный клуб Улан-Удэ.



Предварительные заявки необходимо отправить на электронную почту: khaltagarov@inbox.ru. Заявки принимаются по 11 марта включительно.



Регистрация участников пройдёт 12 марта с 9:30 до 10:00, начало соревнований в 10:00, сообщает федерация шашек РБ.



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