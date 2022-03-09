Женская сборная области стала третьей в командном зачёте
Спортсменки Иркутской области выиграли золотую и бронзовую награды на чемпионате России по пауэрлифтингу по классическому троеборью. Турнир проводился со 2 по 7 марта в Туле.
Чемпионкой России в весовой категории 52 кг стала мастер спорта международного класса Виктория Карлышева. Её результат в сумме составил 397,5 кг, из них в приседаниях она показала результат 145 кг, в жиме лёжа – 87,5 кг, в тяге становой – 165 кг. В абсолютном зачёте Виктория заняла второе место.
В весе 47 кг бронзовую медаль завоевала мастер спорта России Кристина Москалёва с результатом 320 кг. Из них в приседе её результат составил 115 кг, в жиме лёжа – 70 кг, в тяге становой – 135 кг.
По итогам соревнований среди женщин в командном зачёте сборная Иркутской области заняла третье место. Виктория Карлышева и Кристина Москалёва занимаются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта» у Александра Деханова, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутская спортсменка стала чемпионом России по пауэрлифтингу
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