Маршрут трейла проходил по трём вершинам
8 марта спортсмен-ориентировщик из Бурятии Дмитрий Патрин выиграл забег «3вершины» в Красноярском крае. На награждение он вышел с флагом республики.
Как сообщает группа «Ориентировщики Бурятии», местом проведения трейл-забега стал заповедник «Красноярские столбы». Суть забега заключается в следующем: на выбор даются три вершины (Такмак, Ермак и Китайская стенка), на которые по очереди нужно забежать, а потом спуститься. Последовательность покорения вершин может быть произвольной.
По словам Дмитрия Патрина, впервые про это мероприятие он услышал в 2016 году, но принять участие не удавалось. В этом году его знакомая предложила поучаствовать вместо неё, так как она приболела за день до старта.
Напомним, что в прошлом году на чемпионате России по спортивному ориентированию Дмитрий Патрин стал победителем в дисциплине «кросс-лонг» с общим стартом.
Ориентировщик из Бурятии выиграл забег в Красноярске
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В соревнованиях участвовали представители органов безопасности и правопорядка
Участницы состязались в ловле на мормышку со льда
В самом длинном монгольском женском имения – 29 букв
Столица Бурятии стала лидером всероссийской акции «Моё детство – война»
Ринчин-Доржо Дамбаева родилась в 1927 году в семье животноводов
Маршрут трейла проходил по трём вершинам
Победителей и призёров определили в семи классах
Фура с гуманитарной помощью прибыла в Ростовскую область
Отправляться в поездки можно будет до 1 июля
Женская сборная области стала третьей в командном зачёте
Наград удостоились 87 представителей спортивной общественности
Из них 14 наград – золотые
Бронзовыми призёрами стали Артём Некрасов и Анастасия Еськова
Лучники из столицы Бурятии заняли вторые места у мужчин
Им вручили короны ручной работы и поясные украшения