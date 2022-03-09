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Ориентировщик из Бурятии выиграл забег в Красноярске

Ориентировщик из Бурятии выиграл забег в Красноярске
Общество,  Фото:группа «Ориентировщики Бурятии»
Маршрут трейла проходил по трём вершинам

8 марта спортсмен-ориентировщик из Бурятии Дмитрий Патрин выиграл забег «3вершины» в Красноярском крае. На награждение он вышел с флагом республики.

Как сообщает группа «Ориентировщики Бурятии», местом проведения трейл-забега стал заповедник «Красноярские столбы». Суть забега заключается в следующем: на выбор даются три вершины (Такмак, Ермак и Китайская стенка), на которые по очереди нужно забежать, а потом спуститься. Последовательность покорения вершин может быть произвольной.

По словам Дмитрия Патрина, впервые про это мероприятие он услышал в 2016 году, но принять участие не удавалось. В этом году его знакомая предложила поучаствовать вместо неё, так как она приболела за день до старта.

Напомним, что в прошлом году на чемпионате России по спортивному ориентированию Дмитрий Патрин стал победителем в дисциплине «кросс-лонг» с общим стартом.
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