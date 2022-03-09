Усть-ордынки отпраздновали женский день с уроженцем Мали

Франсуа Дембеле живёт в Иркутске 30 лет
По многочисленным просьбам жительниц Усть-Орды, что в Иркутской области, перед ними выступил певец, артист, шоумен Франсуа Дембеле. Из жаркого Мали, страны в Западной Африке, он перебрался в снежный Иркутск. Артист живёт в Сибири уже 30 лет.
- Уроженец африканской республики выращивает экзотические овощи. Его знают многие. Но вряд ли, как заядлого огородника. На своих сотках бывший ведущий прогноза погоды выращивает необычные для нас растения — батат, бамия, арахис. Прямо, как на своей родине. Разве что урожай не круглый год, - сообщает irkutsk.news.
По госпрограмме африканца отправили в Россию. Он год учил русский язык в вузе в Воронеже, а после поехал по распределению в Иркутск, где окончил госуниверситет по специальности биолог-физиолог. Франсуа женился в Сибири и стал папой двух детей. Большим семейством они по выходным ездят на дачу.
- Это ещё одна моя слабость. Весной я сажаю овощи, осенью делаю заготовки. В общем, не даю себе скучать, - рассказывал иркутскому kp.ru Франсуа.
Он работал вагоновожатым, был популярным ведущим прогноза погоды. Иркутяне запомнили малийца после того, как он стал ведущим прогноза погоды на местном канале. Запомнили и полюбили. За чувство юмора. Ведь зрителей африканец традиционно приветствовал фразой «Здравствуйте, дорогие земляки».
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