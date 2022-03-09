В центре Улан-Удэ водителям запретили ехать налево









По правилам дорожного движения, на перекрёстке улиц Ербанова и Борсоева в центре Улан-Удэ запрещён разворот. Но прежде многим автовладельцам этот запрет не был помехой.- Думаю, дорога широкая, можно развернуться, выехать спокойно, чем всё объезжать, поэтому многие нарушали, - поделился мнением с «Байкал-Daily» автолюбитель.- По правилам, конечно, нельзя, но когда спешишь, поневоле нарушаешь, там ведь удобно, - добавил другой водитель.Водители нарушали правило, так как раньше на дороге не было никакого ограждения, а место позволяло выполнить манёвр.- На данном участке водители создавали аварийные ситуации для других участников дорожного движения, водителям трамваев в том числе, - рассказали в УГИБДД по Бурятии.Но теперь сократить дорогу и таким образом облегчить себе путь водители точно не смогут, ведь там установили барьер.- Мы выполняли эти работы по заданию администрации Железнодорожного района, которая получила предписание от ГИБДД, - сообщили в комбинате по благоустройству.