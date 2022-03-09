Дарья Набокова трудилась терапевтом в поликлинике
Ушла из жизни врач Дарья Набокова, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии. Ей было всего 26 лет.
Дарья Владимировна родилась в Улан-Удэ 18 января 1996 года. В 2019 году закончила БГУ по специальности «Лечебное дело». Трудовую деятельность начала в октябре 2019 в должности врача-терапевта в городской поликлинике №2. В 2020 году замещала должность заведующего отделения.
По словам коллег, за время работы Дарья Владимировна зарекомендовала себя как хороший специалист, грамотный руководитель, проявила высшие организаторские способности. В её работе всегда был порядок.
- Столкнувшись с тяжёлой болезнью, Дарья Владимировна не опускала руки и боролась до конца. Дарья Владимировна всегда была приветливой, улыбалась, приходила на помощь, могла выслушать и поддержать. Коллеги Дарью Владимировну очень любили, ценили и уважали. Это тяжёлая потеря для всех нас… Мы выражаем соболезнования родным и близким… Скорбим… Светлая память… - поделились представители поликлиники №2.
В Улан-Удэ ушла из жизни молодой врач
Общество, Фото:
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