«Умные» спортивные площадки появятся в Забайкалье

Каждый сможет подобрать себе индивидуальную программу на месте



В Забайкальском крае скоро можно будет прийти на спортивную площадку и прямо там найти для себя нужную программу тренировок. На создание «умных» спортивных площадок в ближайшие три года предусмотрено 120 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого минфина.



- «Умные» спортплощадки – это принципиально новые для Забайкалья объекты спортивной инфраструктуры. Фактически - это современный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, оснащенный уличными тренажерами и мультимедийной системой с выходом в интернет, что позволит занимающимся найти для себя нужную программу в зависимости от возраста и физической подготовки. Уже в текущем году регион получит 20 миллионов рублей, в 2023 – 40, а в 2024 году – 60 миллионов рублей, - сообщила министр финансов Забайкальского края Вера Антропова.







