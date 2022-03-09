Бескорыстный маршрутчик также поздравлял всех дам
В Улан-Удэ водитель маршрутки №82 запустил добрую акцию в честь Международного женского дня. Об этом рассказали в паблике «Аноним 03».
Водитель маршрутки бесплатно развозил представителей прекрасного пола, а также осыпал их комплиментами.
«Сегодня произошёл такой случай. Села я на Центральном рынке до остановки «Туяа». И там такой интеллигентный водитель, просто нету слов, всем отвечал вежливо. Всех поздравлял и всем отвечал хорошо. Просто на душе такая радость – мелочь, а приятно. И знаете? Самое интересное, всех девушек и женщин вёз он бесплатно. Водитель, вы сделали наш день. Желаю вам ответственных пассажиров всех адекватных, чтобы у вас было все хорошо. Побольше бы таких водителей» - поделилась автор поста 8 марта.
В комментариях пользователи восхищаются поступком маршрутчика, называя его настоящим мужчиной.
«Молодец водитель, многим женщинам и девушкам поднял настроение», «Гордость наша», «Да, очень хороший водитель, сегодня тоже ехала с ним», «Вот и мужчина настоящий нашёлся, красавчик!», «Няшка», «Как приятно читать, спасибо автор, водитель!», «Здоровье ему, чтоб зелёный свет всегда ему горел».
Один из пользователей в благодарность отправил водителю 100 рублей.
Улан-удэнский маршрутчик бесплатно возил женщин 8 марта
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Франсуа Дембеле живёт в Иркутске 30 лет
На перекрёстке улиц Ербанова и Борсоева перекрыли разворот
Дарья Набокова трудилась терапевтом в поликлинике
Каждый сможет подобрать себе индивидуальную программу на месте
Бескорыстный маршрутчик также поздравлял всех дам
Местами прогнозируются метели и снегопады
«Лыжи мечты» ставят детей «на ноги»
В этом году планируется ввод в эксплуатацию 16 многоквартирных жилых домов
Улан-удэнцам напомнили номера для отлова собак
На лёд Байкала выйдут порядка 70 единиц гоночной техники
По информации минздрава, поставки лекарств продолжаются
В компании Meta объяснили это защитой граждан этих стран
Диктант напишут в России и за рубежом
Нельзя добывать кабана, пушных зверей и пернатую дичь
Люди подумали, что она мертва