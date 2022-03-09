Улан-удэнский маршрутчик бесплатно возил женщин 8 марта

Бескорыстный маршрутчик также поздравлял всех дам



В Улан-Удэ водитель маршрутки №82 запустил добрую акцию в честь Международного женского дня. Об этом рассказали в паблике «Аноним 03».



Водитель маршрутки бесплатно развозил представителей прекрасного пола, а также осыпал их комплиментами.



«Сегодня произошёл такой случай. Села я на Центральном рынке до остановки «Туяа». И там такой интеллигентный водитель, просто нету слов, всем отвечал вежливо. Всех поздравлял и всем отвечал хорошо. Просто на душе такая радость – мелочь, а приятно. И знаете? Самое интересное, всех девушек и женщин вёз он бесплатно. Водитель, вы сделали наш день. Желаю вам ответственных пассажиров всех адекватных, чтобы у вас было все хорошо. Побольше бы таких водителей» - поделилась автор поста 8 марта.



В комментариях пользователи восхищаются поступком маршрутчика, называя его настоящим мужчиной.



«Молодец водитель, многим женщинам и девушкам поднял настроение», «Гордость наша», «Да, очень хороший водитель, сегодня тоже ехала с ним», «Вот и мужчина настоящий нашёлся, красавчик!», «Няшка», «Как приятно читать, спасибо автор, водитель!», «Здоровье ему, чтоб зелёный свет всегда ему горел».



Один из пользователей в благодарность отправил водителю 100 рублей.



