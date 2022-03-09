В Бурятии стартует сезон конных скачек

В Селенгинском районе проведут соревнования «Сагаалхын мори урилдаан»



12 марта в Селенгинском районе Бурятии состоятся ежегодные традиционные конные скачки лошадей бурятской породы «Сагаалхын мори урилдаан». Мероприятие пройдёт в местности Талын-Харгана вблизи Ацайского дацана и станет открытием сезона конных скачек в 2022 году. Начало соревнований в 12:00.



Соревнования посвящены празднику Сагаалган и первому Пандито Хамбо-ламе Дамбе Дарже Заяеву. К участию в скачках допускаются наездники на лошадях бурятской породы, принадлежащие коллективным и фермерским хозяйствам, организациям и частным владельцам.



В скачках примут участие лошади возрастной группы:

- Шүдэлэн – 5 км;

- Хизаалан – 10 км;

- Соёолон – 12 км;

- Ехэ насан – 15 км;

- Хатар (Рысь под седлом).



Участники занявшие первое, второе и третье места награждаются грамотами и ценными призами, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.



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