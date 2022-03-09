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В Бурятии до конца недели будет ветрено

В Бурятии до конца недели будет ветрено
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами прогнозируются метели и снегопады

До конца недели в Бурятии установится ветреная погода. Временами порывы ветра достигнут 18 м/с. Но при этом уже по-весеннему тепло для сибирских широт – местами до плюс пяти градусов.

По данным Бурятского гидрометцентра, 10 марта по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по северной половине до умеренного снегопада, метели, позёмка. Ветер северо-западный ночью 7-12, в отдельных районах 17-22, днём местами 15-18 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -6,-11, по северу -18,-23, днём -1,-6, местами 0,+5, по северной половине местами -7,-12.

В пятницу, 11 марта, также переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами небольшой снег, по южной половине до умеренного. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -6,-11, по северной половине -26,-31, днём -1,-6, местами -9,-14.

В субботу, 12 марта, по-прежнему облачно, ночью небольшой, местами умеренный, днём местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -11,-16, местами -21,-26, днём -2,-7, местами 0,+5, по северной половине -8,-13.
прогноз погоды

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