В Бурятии до конца недели будет ветрено

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами прогнозируются метели и снегопады



До конца недели в Бурятии установится ветреная погода. Временами порывы ветра достигнут 18 м/с. Но при этом уже по-весеннему тепло для сибирских широт – местами до плюс пяти градусов.



По данным Бурятского гидрометцентра, 10 марта по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по северной половине до умеренного снегопада, метели, позёмка. Ветер северо-западный ночью 7-12, в отдельных районах 17-22, днём местами 15-18 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -6,-11, по северу -18,-23, днём -1,-6, местами 0,+5, по северной половине местами -7,-12.



В пятницу, 11 марта, также переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами небольшой снег, по южной половине до умеренного. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -6,-11, по северной половине -26,-31, днём -1,-6, местами -9,-14.



В субботу, 12 марта, по-прежнему облачно, ночью небольшой, местами умеренный, днём местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -11,-16, местами -21,-26, днём -2,-7, местами 0,+5, по северной половине -8,-13.

