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В Бурятии «Лыжи мечты» помогают особенным детям

В Бурятии «Лыжи мечты» помогают особенным детям
Общество,  Фото:pixabay.com
«Лыжи мечты» ставят детей «на ноги»

На протяжении шести лет программа «Лыжи мечты» в Бурятии помогает участникам проекта освоить адаптивные горные лыжи. За это время многие дети уже переходят из категории «катающиеся со сноу-слайдером» в категорию «катающиеся с поддержкой» и «катающиеся самостоятельно». В этом всегда готовы помочь инструкторы «Лыжи мечты», сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

5 марта на базе горнолыжного центра «Снежинка» завершились lll республиканские «Старты мечты». Его участниками стали 43 спортсмена из Улан-Удэ и Гусиноозерска.

- Мы рады наблюдать за достижениями и отпускать некоторых ребят в свободное плавание, так как они уже способны самостоятельно кататься, - поделились организаторы соревнований по адаптивным видам спорта.

Они отмечают, что этот год предстоит быть насыщенным. Впереди участников проекта «Лыжи мечты» ждут соревнования по каратэ, начало роллерного сезона, летняя смена по водным видам спорта и многое другое.

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