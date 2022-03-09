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В Бурятии состоялся женский рыболовный турнир

В Бурятии состоялся женский рыболовный турнир
Общество,  Фото:пресс-служба федерации рыболовного спорта РБ
Участницы состязались в ловле на мормышку со льда

В Бурятии 6 марта прошли соревнования по ловле рыбы на мормышку со льда среди женщин. Турнир, приуроченный к международному женскому дню, проходил на Щучьем озере.

За призовые места бились 26 участниц. По спортивным правилам соревнования проходили в два тура продолжительностью по 2,5 часа. Стоить отметить, что во время турнира толщина льда составляла более одного метра, однако девушки бурили лунки самостоятельно, показывая насколько они физически сильны.

Как сообщает пресс-служба федерации рыболовного спорта РБ, призовые места распределились следующим образом:
Первое место – Татьяна Гордеева;
Второе место – Полина Власова
Третье место – Лада Содномова.

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