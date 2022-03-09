В этом году планируется ввод в эксплуатацию 16 многоквартирных жилых домов
В столице Бурятии за прошедший год ввели в эксплуатацию 13 многоквартирных домов – это 73,2 тысячи кв.м., сообщили в пресс-службе мэрии.
Всего введено в эксплуатацию 191,4 тыс кв.м, включая многоквартирные дома и индивидуальное жилищное строительство. Что касается квартир, то их было сдано 1561.
В этом году планируется ввод в эксплуатацию 16 многоквартирных жилых домов – горожане получат 3 343 квартиры.
В феврале в Улан-Удэ был запущен домостроительный комбинат, который производит за одну смену один этаж двухподъездного 16-этажного дома из 60 панелей. Уже началась застройка нового жилого комплекса «Мегаполис» - в течение 10 лет в юго-восточном направлении будут сданы шесть новых жилых кварталов – это порядка 1 млн квадратных метров.
Улан-удэнцы за год получили 1561 квартиру
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