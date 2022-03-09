В Бурятии завершился чемпионат по ледовым автогонкам

Победителей и призёров определили в семи классах



На прошедших выходных в Бурятии завершился финальный этап чемпионата республики по ледовым автогонкам «Лёд 2022», сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь».



По результатам всех этапов чемпионами и призёрами зимних любительских соревнований по классам стали:



«1 класс»

Чемпион в классе «передний привод , не шип» - Марач Игорь, автомобиль Toyota Fielder;

Серебряный призёр в классе «передний привод , не шип» - Микаелян Размик, автомобиль Daihatsu Boon;

Бронзовый призёр в классе «передний привод , не шип» - Туркин Олег, автомобиль Nissan Wingroad.



«2 класс»

Чемпион в классе «передний привод , шип» - Шелковников Роман , автомобиль Honda Integra;

Серебряный призёр в классе «передний привод , шип» - Петров Сергей, автомобиль Honda Аccord;

Бронзовый призёр в классе «передний привод , шип» - Пыльцын Алексей, автомобиль Honda Civic.



«3 класс»

Чемпион в классе «задний привод , не шип» - Туркин Александр , автомобиль Иж Фабула;

Серебряный призёр в классе «задний привод , не шип» - Суслов Дмитрий , автомобиль ВАЗ 2106;

Бронзовый призёр в классе «задний привод , не шип» - Зоркальцев Евгений, автомобиль ВАЗ 2106.



«4 класс»

Чемпион в классе «задний привод , шип» - Цыдыпов Виктор, автомобиль Москвич 412;

Серебряный призёр в классе «задний привод , шип» - Протасов Дмитрий, автомобиль Nissan Silvia, город Иркутск;

Бронзовый призёр в классе «задний привод , шип» - Коврига Алексей , автомобиль ВАЗ 2107.



«5 класс»

Чемпион в классе «полный привод , не шип» - Щербаков Сергей , автомобиль Toyota Celica;

Серебряный призёр в классе «полный привод , не шип» - Ившин Роман , автомобиль Honda CR-V;

Бронзовый призёр в классе «полный привод , не шип» - Шлыков Алексей, автомобиль Suzuki Escudo.



«6 класс»

Чемпион в классе «полный привод , шип» - Эмигенов Евгений , автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution;

Серебряный призёр в классе «полный привод , шип» - Малыгин Илья , автомобиль Subaru Leone, город Иркутск;

Бронзовый призёр в классе «полный привод , шип» - Орловская Александра, автомобиль Subaru Forester , город Иркутск.



«7 класс»

Чемпион в классе «Супер шип» - Ившин Роман, автомобиль Honda Torneo;

Серебряный призёр в классе «Супер шип» - Туркин Александр, автомобиль Иж Фабула;

Бронзовый призёр в классе «Супер шип» - Чебунин Владимир, автомобиль Nissan Silvia.

