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В Бурятии завершился чемпионат по ледовым автогонкам

В Бурятии завершился чемпионат по ледовым автогонкам
Общество,  Фото:СТК «Сибирь»
Победителей и призёров определили в семи классах

На прошедших выходных в Бурятии завершился финальный этап чемпионата республики по ледовым автогонкам «Лёд 2022», сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь».

По результатам всех этапов чемпионами и призёрами зимних любительских соревнований по классам стали:

«1 класс»
Чемпион в классе «передний привод , не шип» - Марач Игорь, автомобиль Toyota Fielder;
Серебряный призёр в классе «передний привод , не шип» - Микаелян Размик, автомобиль Daihatsu Boon;
Бронзовый призёр в классе «передний привод , не шип» - Туркин Олег, автомобиль Nissan Wingroad.

«2 класс»
Чемпион в классе «передний привод , шип» - Шелковников Роман , автомобиль Honda Integra;
Серебряный призёр в классе «передний привод , шип» - Петров Сергей, автомобиль Honda Аccord;
Бронзовый призёр в классе «передний привод , шип» - Пыльцын Алексей, автомобиль Honda Civic.

«3 класс»
Чемпион в классе «задний привод , не шип» - Туркин Александр , автомобиль Иж Фабула;
Серебряный призёр в классе «задний привод , не шип» - Суслов Дмитрий , автомобиль ВАЗ 2106;
Бронзовый призёр в классе «задний привод , не шип» - Зоркальцев Евгений, автомобиль ВАЗ 2106.

«4 класс»
Чемпион в классе «задний привод , шип» - Цыдыпов Виктор, автомобиль Москвич 412;
Серебряный призёр в классе «задний привод , шип» - Протасов Дмитрий, автомобиль Nissan Silvia, город Иркутск;
Бронзовый призёр в классе «задний привод , шип» - Коврига Алексей , автомобиль ВАЗ 2107.

«5 класс»
Чемпион в классе «полный привод , не шип» - Щербаков Сергей , автомобиль Toyota Celica;
Серебряный призёр в классе «полный привод , не шип» - Ившин Роман , автомобиль Honda CR-V;
Бронзовый призёр в классе «полный привод , не шип» - Шлыков Алексей, автомобиль Suzuki Escudo.

«6 класс»
Чемпион в классе «полный привод , шип» - Эмигенов Евгений , автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution;
Серебряный призёр в классе «полный привод , шип» - Малыгин Илья , автомобиль Subaru Leone, город Иркутск;
Бронзовый призёр в классе «полный привод , шип» - Орловская Александра, автомобиль Subaru Forester , город Иркутск.

«7 класс»
Чемпион в классе «Супер шип» - Ившин Роман, автомобиль Honda Torneo;
Серебряный призёр в классе «Супер шип» - Туркин Александр, автомобиль Иж Фабула;
Бронзовый призёр в классе «Супер шип» - Чебунин Владимир, автомобиль Nissan Silvia.
Бурятия автогонки ледовые гонки автоспорт

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