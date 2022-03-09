В Бурятии завершился чемпионат по ледовым автогонкам

Победителей и призёров определили в семи классах
На прошедших выходных в Бурятии завершился финальный этап чемпионата республики по ледовым автогонкам «Лёд 2022», сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь».
По результатам всех этапов чемпионами и призёрами зимних любительских соревнований по классам стали:
«1 класс»
Чемпион в классе «передний привод , не шип» - Марач Игорь, автомобиль Toyota Fielder;
Серебряный призёр в классе «передний привод , не шип» - Микаелян Размик, автомобиль Daihatsu Boon;
Бронзовый призёр в классе «передний привод , не шип» - Туркин Олег, автомобиль Nissan Wingroad.
«2 класс»
Чемпион в классе «передний привод , шип» - Шелковников Роман , автомобиль Honda Integra;
Серебряный призёр в классе «передний привод , шип» - Петров Сергей, автомобиль Honda Аccord;
Бронзовый призёр в классе «передний привод , шип» - Пыльцын Алексей, автомобиль Honda Civic.
«3 класс»
Чемпион в классе «задний привод , не шип» - Туркин Александр , автомобиль Иж Фабула;
Серебряный призёр в классе «задний привод , не шип» - Суслов Дмитрий , автомобиль ВАЗ 2106;
Бронзовый призёр в классе «задний привод , не шип» - Зоркальцев Евгений, автомобиль ВАЗ 2106.
«4 класс»
Чемпион в классе «задний привод , шип» - Цыдыпов Виктор, автомобиль Москвич 412;
Серебряный призёр в классе «задний привод , шип» - Протасов Дмитрий, автомобиль Nissan Silvia, город Иркутск;
Бронзовый призёр в классе «задний привод , шип» - Коврига Алексей , автомобиль ВАЗ 2107.
«5 класс»
Чемпион в классе «полный привод , не шип» - Щербаков Сергей , автомобиль Toyota Celica;
Серебряный призёр в классе «полный привод , не шип» - Ившин Роман , автомобиль Honda CR-V;
Бронзовый призёр в классе «полный привод , не шип» - Шлыков Алексей, автомобиль Suzuki Escudo.
«6 класс»
Чемпион в классе «полный привод , шип» - Эмигенов Евгений , автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution;
Серебряный призёр в классе «полный привод , шип» - Малыгин Илья , автомобиль Subaru Leone, город Иркутск;
Бронзовый призёр в классе «полный привод , шип» - Орловская Александра, автомобиль Subaru Forester , город Иркутск.
«7 класс»
Чемпион в классе «Супер шип» - Ившин Роман, автомобиль Honda Torneo;
Серебряный призёр в классе «Супер шип» - Туркин Александр, автомобиль Иж Фабула;
Бронзовый призёр в классе «Супер шип» - Чебунин Владимир, автомобиль Nissan Silvia.
В Бурятии завершился чемпионат по ледовым автогонкам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Фура с гуманитарной помощью прибыла в Ростовскую область
Отправляться в поездки можно будет до 1 июля
Женская сборная области стала третьей в командном зачёте
Наград удостоились 87 представителей спортивной общественности
Из них 14 наград – золотые
Бронзовыми призёрами стали Артём Некрасов и Анастасия Еськова
Лучники из столицы Бурятии заняли вторые места у мужчин
Им вручили короны ручной работы и поясные украшения
Его создали по заказу минобрнауки Бурятии
Родной брат обманул жителя Усолья-Сибирского
Высокое звание получил командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады
Документ нашли в столице республики
Более 40 лет Баярма Дамбиевна посвятила развитию традиционного вида бурятского искусства – плетению из конского волоса
«Правовой марафон» завершился в начале марта
Артисты продали 200 билетов