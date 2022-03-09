В Улан-Удэ за четыре дня поймали почти 60 собак

Улан-удэнцам напомнили номера для отлова собак
За 5-8 марта отловлено 59 безнадзорных собак, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Всего на 9 марта в приютах подрядных организаций по отлову содержится 916 собак. Сначала года на прежние места обитания возращено 384 собак. 277 животных переданы новым владельцам.
В комитете городского хозяйства напомнили, что службы отлова работают по заявительной системе, то есть нужно обратиться по телефонам:
– в Советском районе – ООО «Ананда», 62-19-99;
– в Железнодорожном районе – ООО «ЦАСС», 37-83-13;
– в Октябрьском районе – ИП Жихарева, 67-92-92.
Помимо этого, по указанным ниже номерам можно сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак, подать заявку на отлов и уточнить другую интересующую информацию:
22-75-88 - Советский район
+7-924-456-04-99 - Октябрьский район
44-30-00 - Железнодорожный район
Если вы потеряли свое животное или хотите взять себе питомца, то посмотреть фотографии отловленных собак можно по ссылкам:
https://vk.com/pravo_na_zhizn03
https://www.instagram.com/ooo_ananda_03/
https://vk.com/club210913335
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Общество, Фото:
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