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В Улан-Удэ за четыре дня поймали почти 60 собак

В Улан-Удэ за четыре дня поймали почти 60 собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Улан-удэнцам напомнили номера для отлова собак

За 5-8 марта отловлено 59 безнадзорных собак, сообщили в администрации Улан-Удэ.

Всего на 9 марта в приютах подрядных организаций по отлову содержится 916 собак. Сначала года на прежние места обитания возращено 384 собак. 277 животных переданы новым владельцам.

В комитете городского хозяйства напомнили, что службы отлова работают по заявительной системе, то есть нужно обратиться по телефонам:

– в Советском районе – ООО «Ананда», 62-19-99;
– в Железнодорожном районе – ООО «ЦАСС», 37-83-13;
– в Октябрьском районе – ИП Жихарева, 67-92-92.

Помимо этого, по указанным ниже номерам можно сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак, подать заявку на отлов и уточнить другую интересующую информацию:

22-75-88 - Советский район
+7-924-456-04-99 - Октябрьский район
44-30-00 - Железнодорожный район

Если вы потеряли свое животное или хотите взять себе питомца, то посмотреть фотографии отловленных собак можно по ссылкам:

https://vk.com/pravo_na_zhizn03
https://www.instagram.com/ooo_ananda_03/
https://vk.com/club210913335 
собаки

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