В Улан-Удэ за четыре дня поймали почти 60 собак

Улан-удэнцам напомнили номера для отлова собак



За 5-8 марта отловлено 59 безнадзорных собак, сообщили в администрации Улан-Удэ.



Всего на 9 марта в приютах подрядных организаций по отлову содержится 916 собак. Сначала года на прежние места обитания возращено 384 собак. 277 животных переданы новым владельцам.



В комитете городского хозяйства напомнили, что службы отлова работают по заявительной системе, то есть нужно обратиться по телефонам:



– в Советском районе – ООО «Ананда», 62-19-99;

– в Железнодорожном районе – ООО «ЦАСС», 37-83-13;

– в Октябрьском районе – ИП Жихарева, 67-92-92.



Помимо этого, по указанным ниже номерам можно сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак, подать заявку на отлов и уточнить другую интересующую информацию:



22-75-88 - Советский район

+7-924-456-04-99 - Октябрьский район

44-30-00 - Железнодорожный район



Если вы потеряли свое животное или хотите взять себе питомца, то посмотреть фотографии отловленных собак можно по ссылкам:



https://vk.com/pravo_na_zhizn03

https://www.instagram.com/ooo_ananda_03/

https://vk.com/club210913335

