Пауэрлифтеры Бурятии выиграли медали чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Бронзовыми призёрами стали Артём Некрасов и Анастасия Еськова



Спортсмены из Бурятии, мастера спорта России Артём Некрасов и Анастасия Еськова завоевали бронзовые медали чемпионата России по троеборью классическому. Соревнования по пауэрлифтингу проходили в Туле с 2 по 7 марта.



Несмотря на недавнюю смену весовой категории с 66 кг на 74 кг Артём Некрасов показал хороший результат: в приседе – 212,5, в жиме – 142,5 и в становой тяге – 262,5. Итогом стала бронзовая медаль чемпионата России. Спортсмен тренируется под руководством Андрея Шванькова.



В этом году Анастасия Еськова перешла из юниоров во взрослую возрастную группу, сразу показав хороший результат: 192,5 – в приседе, 95 – в жиме лёжа и 180 – в становой тяге. Тренируется спортсменка под руководством своего отца Вячеслава Еськова, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



- Это была достаточно тяжелая в моральном плане подготовка, начиная от личных переживаний, заканчивая сложной ситуацией в мире. Узнали, что в этом году чемпионат не является отборочным на международные старты – очень расстроились, можно сказать, даже потеряли мотивацию. Но тем не менее, важная роль спорта – это преодоление, себя и внешних обстоятельств. И я очень рада, что все же удалось со всем справиться, «собрать себя в кучу» и показать результат, – поделилась спортсменка.

