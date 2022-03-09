 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 марта

08 марта

Популярное

Пауэрлифтеры Бурятии выиграли медали чемпионата России

Пауэрлифтеры Бурятии выиграли медали чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Бронзовыми призёрами стали Артём Некрасов и Анастасия Еськова

Спортсмены из Бурятии, мастера спорта России Артём Некрасов и Анастасия Еськова завоевали бронзовые медали чемпионата России по троеборью классическому. Соревнования по пауэрлифтингу проходили в Туле с 2 по 7 марта.

Несмотря на недавнюю смену весовой категории с 66 кг на 74 кг Артём Некрасов показал хороший результат: в приседе – 212,5, в жиме – 142,5 и в становой тяге – 262,5. Итогом стала бронзовая медаль чемпионата России. Спортсмен тренируется под руководством Андрея Шванькова.

В этом году Анастасия Еськова перешла из юниоров во взрослую возрастную группу, сразу показав хороший результат: 192,5 – в приседе, 95 – в жиме лёжа и 180 – в становой тяге. Тренируется спортсменка под руководством своего отца Вячеслава Еськова, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

- Это была достаточно тяжелая в моральном плане подготовка, начиная от личных переживаний, заканчивая сложной ситуацией в мире. Узнали, что в этом году чемпионат не является отборочным на международные старты – очень расстроились, можно сказать, даже потеряли мотивацию. Но тем не менее, важная роль спорта – это преодоление, себя и внешних обстоятельств. И я очень рада, что все же удалось со всем справиться, «собрать себя в кучу» и показать результат, – поделилась спортсменка.
пауэрлифтинг Бурятия чемпионат России спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы стали призёрами турнира в Агинском округе
Улан-удэнцы стали призёрами турнира в Агинском округе
Общество, 09.03.2022
Лучники из столицы Бурятии заняли вторые места у мужчин
В Бурятии выбрали победителей конкурса «Баатар Дангина»
В Бурятии выбрали победителей конкурса «Баатар Дангина»
Общество, 09.03.2022
Им вручили короны ручной работы и поясные украшения
Военному из Бурятии присвоили звание Героя России
Военному из Бурятии присвоили звание Героя России
Общество, 09.03.2022
Высокое звание получил командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады
Жителю Бурятии вернули утерянную трудовую книжку
Жителю Бурятии вернули утерянную трудовую книжку
Общество, 09.03.2022
Документ нашли в столице республики
Ушла из жизни заслуженный художник Бурятии
Ушла из жизни заслуженный художник Бурятии
Общество, 09.03.2022
Более 40 лет Баярма Дамбиевна посвятила развитию традиционного вида бурятского искусства – плетению из конского волоса
Общественный совет при МВД Бурятии определил лучших знатоков права
Общественный совет при МВД Бурятии определил лучших знатоков права
Общество, 09.03.2022
«Правовой марафон» завершился в начале марта 
Усть-ордынки отпраздновали женский день с уроженцем Мали
Усть-ордынки отпраздновали женский день с уроженцем Мали
Общество, 09.03.2022
Франсуа Дембеле живёт в Иркутске 30 лет
В центре Улан-Удэ водителям запретили ехать налево
В центре Улан-Удэ водителям запретили ехать налево
Общество, 09.03.2022
На перекрёстке улиц Ербанова и Борсоева перекрыли разворот
В Улан-Удэ ушла из жизни молодой врач
В Улан-Удэ ушла из жизни молодой врач
Общество, 09.03.2022
Дарья Набокова трудилась терапевтом в поликлинике
«Умные» спортивные площадки появятся в Забайкалье
«Умные» спортивные площадки появятся в Забайкалье
Общество, 09.03.2022
Каждый сможет подобрать себе индивидуальную программу на месте
Улан-удэнский маршрутчик бесплатно возил женщин 8 марта
Улан-удэнский маршрутчик бесплатно возил женщин 8 марта
Общество, 09.03.2022
Бескорыстный маршрутчик также поздравлял всех дам
В Бурятии до конца недели будет ветрено
В Бурятии до конца недели будет ветрено
Общество, 09.03.2022
Местами прогнозируются метели и снегопады
В Бурятии «Лыжи мечты» помогают особенным детям
В Бурятии «Лыжи мечты» помогают особенным детям
Общество, 09.03.2022
«Лыжи мечты» ставят детей «на ноги»
Улан-удэнцы за год получили 1561 квартиру
Улан-удэнцы за год получили 1561 квартиру
Общество, 09.03.2022
В этом году планируется ввод в эксплуатацию 16 многоквартирных жилых домов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^