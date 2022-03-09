 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 марта

08 марта

Популярное

В Бурятию прибыли участники «Байкальской мили»

В Бурятию прибыли участники «Байкальской мили»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
На лёд Байкала выйдут порядка 70 единиц гоночной техники

9 марта в Улан-Удэ прибыли участники фестиваля скорости на льду «Байкальская миля 2022» (0+). Мероприятие пройдёт с 9 по 13 марта на льду Байкала в селе Максимиха, напомнили в пресс-службе правительства Бурятии. 

- Сегодня гостеприимная Бурятия встречает участников гранд-тура, которые прибыли сюда в рамках фестиваля скорости «Байкальская миля». В этом году у нас несколько видов техники прибыли на электроходу, на газобаллонном оборудовании, и в дальнейшем эта тенденция будет продолжаться. Примечательно, что некоторые виды техники разработаны у нас (в России) студентами Московского политеха из отечественных компонентов. Этот фестиваль скорости мы планируем и дальше развивать, поскольку он направлен на эколого-ориентированный транспорт, - отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.



В этом году в фестивале «Байкальская миля 2022» примут участие 94 пилота и более 500 участников команд. На лёд выйдут порядка 70 единиц гоночной техники, представляющие самые разные гоночные дисциплины – ралли, мотокросс, шоссейно-кольцевые гонки, дрифт, драг-рейсинг и другие.

Основная дисциплина фестиваля – прохождение дистанции на скорость. Заезды состоятся на трёх специально оборудованных трассах длиной 1 и 1/8 «Байкальской мили» – 1642 м, что равно максимальной глубине озера Байкал. Также пройдут парные заезды (драг-рейсинг) на дистанции 200 м. Ежегодно на фестивале устанавливают новые рекорды скорости.

Торжественное открытие фестиваля скорости «Байкальская миля-2022» состоится 12 марта.








Байкальская миля

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ за четыре дня поймали почти 60 собак
В Улан-Удэ за четыре дня поймали почти 60 собак
Общество, 09.03.2022
Улан-удэнцам напомнили номера для отлова собак
В Бурятию прибыли участники «Байкальской мили»
В Бурятию прибыли участники «Байкальской мили»
Общество, 09.03.2022
На лёд Байкала выйдут порядка 70 единиц гоночной техники
Минздрав Бурятии дал пояснения насчёт поставок лекарств
Минздрав Бурятии дал пояснения насчёт поставок лекарств
Общество, 09.03.2022
По информации минздрава, поставки лекарств продолжаются
Instagram скроет подписки пользователей в России и на Украине
Instagram скроет подписки пользователей в России и на Украине
Общество, 09.03.2022
В компании Meta объяснили это защитой граждан этих стран
Всебурятский диктант «Эрдэм» напишут 12 марта
Всебурятский диктант «Эрдэм» напишут 12 марта
Общество, 09.03.2022
Диктант напишут в России и за рубежом
В Бурятии завершился осенне-зимний сезон охоты
В Бурятии завершился осенне-зимний сезон охоты
Общество, 09.03.2022
Нельзя добывать кабана, пушных зверей и пернатую дичь
В Чите к торговому центру вышла лиса
Общество, 09.03.2022
Люди подумали, что она мертва
В Бурятии кинотеатрам и театрам разрешили работать со 100% загрузкой
В Бурятии кинотеатрам и театрам разрешили работать со 100% загрузкой
Общество, 09.03.2022
Отменены все ограничительные меры в учреждениях культуры
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии опустился ниже 600
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии опустился ниже 600
Общество, 09.03.2022
Таких значений не было с конца января
В Улан-Удэ на Масленице съели три тысячи блинов
В Улан-Удэ на Масленице съели три тысячи блинов
Общество, 09.03.2022
«Широкую Масленицу» посетили более семи тысяч человек
В Бурятии сельскую администрацию через суд обязали дополнить сайт
В Бурятии сельскую администрацию через суд обязали дополнить сайт
Общество, 09.03.2022
 На сайте разместили не всю необходимую информацию
В Улан-Удэ родители не включили детей в «долю» на жильё
В Улан-Удэ родители не включили детей в «долю» на жильё
Общество, 09.03.2022
Жилплощадь приобрели с использованием средств маткапитала 
В Бурятии передали штормовое предупреждение
В Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество, 08.03.2022
Ожидаются метели и сильный ветер

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^