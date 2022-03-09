В Бурятию прибыли участники «Байкальской мили»

























9 марта в Улан-Удэ прибыли участники фестиваля скорости на льду «Байкальская миля 2022» (0+). Мероприятие пройдёт с 9 по 13 марта на льду Байкала в селе Максимиха, напомнили в пресс-службе правительства Бурятии.- Сегодня гостеприимная Бурятия встречает участников гранд-тура, которые прибыли сюда в рамках фестиваля скорости «Байкальская миля». В этом году у нас несколько видов техники прибыли на электроходу, на газобаллонном оборудовании, и в дальнейшем эта тенденция будет продолжаться. Примечательно, что некоторые виды техники разработаны у нас (в России) студентами Московского политеха из отечественных компонентов. Этот фестиваль скорости мы планируем и дальше развивать, поскольку он направлен на эколого-ориентированный транспорт, - отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.В этом году в фестивале «Байкальская миля 2022» примут участие 94 пилота и более 500 участников команд. На лёд выйдут порядка 70 единиц гоночной техники, представляющие самые разные гоночные дисциплины – ралли, мотокросс, шоссейно-кольцевые гонки, дрифт, драг-рейсинг и другие.Основная дисциплина фестиваля – прохождение дистанции на скорость. Заезды состоятся на трёх специально оборудованных трассах длиной 1 и 1/8 «Байкальской мили» – 1642 м, что равно максимальной глубине озера Байкал. Также пройдут парные заезды (драг-рейсинг) на дистанции 200 м. Ежегодно на фестивале устанавливают новые рекорды скорости.Торжественное открытие фестиваля скорости «Байкальская миля-2022» состоится 12 марта.