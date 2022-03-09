В Бурятии наградили лучших в области спорта

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 марта в Бурятии прошло важное событие среди спортивной общественности – ежегодная церемония вручения республиканских премий в отрасли физической культуры и спорта «Золотой Олимп 2021». Наград удостоились более 90 лучших представителей спортивной общественности республики в 31 номинациях.
По информации пресс-службы министерства спорта РБ, победителями и лауреатами премии по номинациям стали:
«Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди дошкольных образовательных организаций»
Победитель – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад № 91 «Строитель» Улан-Удэ (заведующий Оксана Киселева);
Лауреат – частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №233 ОАО «Российские железные дороги» (заведующий Людмила Чикаш);
Лауреат – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №35 «Алые паруса» Улан-Удэ (заведующий Наталья Клёнина).
«Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди общеобразовательных организаций»
Победитель - муниципальное автономное образовательное учреждение «Физико-математическая школа №56 Улан-Удэ» (директор Виктория Перинова);
Лауреат - муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №42 Улан-Удэ» (директор Наталья Путилова);
Лауреат – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 города Гусиноозерск (директор Гапоненко Алексей).
«Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций СПО»
Победитель – Бурятский республиканский педагогический колледж» (директор Соелма Нимбуева);
Лауреат – Технологический колледж Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (директор Сергей Сахаровский);
Лауреат – Гусиноозёрский энергетический техникум (директор Баир Спасов).
«Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования»
Победитель - Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова (ректор Алдар Дамдинов);
Лауреат - Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени Василия Филиппова (ректор Бэликто Цыбиков);
Лауреат – Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» (ректор Игорь Сизов).
«Лучшая физкультурно-спортивная организация Республики Бурятия»
Победитель – Спортивная школа №18» «Золотой Дракон» Улан-Удэ, (директор Светлана Фомицкая);
Лауреат – Спортивная школа №3» Улан-Удэ (директор Игорь Иванов);
Лауреат – Онохойская спортивная школа» (директор Инесса Карпукова).
«Лучшая спортивная школа олимпийского резерва Республики Бурятия»
Победитель – Спортивная школа олимпийского резерва № 10 имени Геннадия Манжуева Улан-Удэ (директор Алдар Жамбалов);
Лауреат – Спортивная школа олимпийского резерва № 7 имени Валерия Сыдеева Улан-Удэ (директор Жамсо Лхамажапов);
Лауреат – Спортивная школа олимпийского резерва № 2» (директор Владимир Николаев).
«Лучший спортивный клуб»
Победитель – Спортивный клуб Бурятского республиканского педагогического колледжа «Олимп», (председатель Светлана Нимбуева );
Лауреат – Спортивный клуб «Номто» (председатель Валерий Доржиев);
Лауреат – Спортивный клуб Бурятского государственного университета «Байкальские волки», (председатель Анна Коноваленкова).
«Лучшая фитнес-организация»
Победитель – Фитнес-клуб «Sota sport»;
Лауреат – Фитнес-клуб «Мегатитан»;
Лауреат – Фитнес-клуб «Reston».
«Лучшее спортивное общество»
Победитель – Бурятское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», (председатель Екатерина Тумурова);
Лауреат – Республиканская спортивная общественная организация «Академия художественной гимнастики» (председатель Марина Волкова);
Лауреат – Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», (председатель Галина Щербакова).
«Лучшая спортивная федерация по неолимпийским видам спорта»
Победитель – республиканская общественная организация «Федерация ушу Республики Бурятия» (председатель Анастасия Ворошнина);
Лауреат – региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация гиревого спорта» в Республике Бурятия (председатель Сергей Балагуров);
Лауреат – региональная общественная организация «Федерация шахмат Бурятии» (президент Инна Ивахинова).
«Лучшая спортивная федерация по командным видам спорта»
Победитель – Федерация волейбола Республики Бурятия (председатель Виталий Лыгденов);
Лауреат – Федерация баскетбола Республики Бурятия (председатель Сергей Дорош);
Лауреат – Федерация футбола Республики Бурятия (председатель Роман Галимов).
«Лучшая спортивная федерация по олимпийским видам спорта»
Победитель – Федерация спортивной борьбы Республики Бурятия (президент Чимит Бальжинимаев);
Лауреат – Бурятская федерация стрельбы из лука (президент Вячеслав Цыбикжапов);
Лауреат – Федерация бокса Республики Бурятия (президент Валерий Доржиев).
Лучшими спортивными волонтёрами стали Хейфец Арина, Макаров Артём, Цыремпилова Ангелина, Лобышева Любовь, Ринчинов Будажап, Кожухин Антон, Буханаев Александр, Осеев Егор, Думнов Владимир, Бадмаева Яна, Юдин Игорь, Шевченко Мария, Доржиева Дарья, Доржиева Алтана и Монгуш Чойгаана.
«Лучший инструктор по физической культуре и спорту по работе с населением по месту жительства»
Победитель – Бальжинимаева Надежда, инструктор по спорту ЦФМР г. Улан-Удэ (Советский район, мкр. Стеклозавод);
Лауреат – Наземнова Лариса, инструктор по спорту ЦФМР г. Улан-Удэ (Железнодорожный район, мкр. Нижняя Шишковка);
Лауреат – Нестерова Анастасия, инструктор по спорту ЦФМР г. Улан-Удэ (Октябрьский район, мкр. ТСК-Химчистка);
Лауреат – Наземнова Лариса, инструктор по спорту ЦФМР г. Улан-Удэ (Железнодорожный район, мкр. Нижняя Шишковка);
Лауреат – Нестерова Анастасия, инструктор по спорту ЦФМР г. Улан-Удэ (Октябрьский район, мкр. ТСК-Химчистка);
«Лучшее муниципальное образование Республики Бурятия в области физической культуры и спорта»
Победитель – Муниципальное образование «Джидинский район» - глава Шагжитаров Валерий Павлович;
Лауреат – Муниципальное образование «Закаменский район» - глава Гонжитов Сергей Валерьевич;
Лауреат – Муниципальное образование «Селенгинский район» - глава Гармаев Станислав Дашиевич.
«Лучший спортсмен по национальным видам спорта»
Победитель – Магаков Цырен-Доржи;
Лауреат – Максаров Цыбик;
Лауреат – Малакшинов Пётр.
«Лучший спортивный судья»
Победитель – Никулин Дмитрий (дзюдо);
Победитель – Никулин Дмитрий (дзюдо);
Лауреат – Ким Максим (тхэквондо МФТ);
Лауреат – Балдаев Дмитрий (вольная борьба).
«Лучший спортсмен ветеран»
Победитель – Дашинимаев Булат (спортивная борьба);.
Лауреат – Банзаракцаев Виктор (спортивная борьба);
Лауреат – Усольцев Александр (гиревой спорт).
«Лучший спортсмен и лучший тренер по инваспорту»
Победители – Асташов Михаил, спорт лиц с поражением ОДА (велоспорт);
Лауреат – Цырендоржиев Даба, - спорт лиц с поражением ОДА (вольная борьба), тренер Батомункуев Баир;
Лауреаты – Шигаев Баир, спорт лиц с поражением ОДА (стрельба из лука) тренер Цыренжапов Цыденбал.
«Лучший спортсмен ветеран»
Победитель – Дашинимаев Булат (спортивная борьба);.
Лауреат – Банзаракцаев Виктор (спортивная борьба);
Лауреат – Усольцев Александр (гиревой спорт).
«Лучший спортсмен и лучший тренер по инваспорту»
Победители – Асташов Михаил, спорт лиц с поражением ОДА (велоспорт);
Лауреат – Цырендоржиев Даба, - спорт лиц с поражением ОДА (вольная борьба), тренер Батомункуев Баир;
Лауреаты – Шигаев Баир, спорт лиц с поражением ОДА (стрельба из лука) тренер Цыренжапов Цыденбал.
«Лучший юный спортсмен и лучший тренер юного спортсмена по неолимпийским видам спорта»
Победители – Коломин Дмитрий, тренер Рассадин Андрей (гиревой спорт);
Лауреаты – Эседов Вадим, тренер Трескин Александр (армрестлинг);
Лауреаты – Карнакова Екатерина, тренер Ломакин Владимир (тайский бокс).
«Лучший спортсмен и лучший тренер по неолимпийским видам спорта»
Победители – Каргин Сергей, тренер Рассадин Андрей (гиревой спорт);
Победители – Коломин Дмитрий, тренер Рассадин Андрей (гиревой спорт);
Лауреаты – Эседов Вадим, тренер Трескин Александр (армрестлинг);
Лауреаты – Карнакова Екатерина, тренер Ломакин Владимир (тайский бокс).
«Лучший спортсмен и лучший тренер по неолимпийским видам спорта»
Победители – Каргин Сергей, тренер Рассадин Андрей (гиревой спорт);
Лауреаты – Рассадин Андрей, тренер Леонов Сергей (гиревой спорт);
Лауреаты – Жамбалов Даша, тренер Сиратов Леонид (универсальный бой).
«Лучший юный спортсмен и лучший тренер юного спортсмена по олимпийским видам спорта»
Победители – Жибалов Илья, тренер Базаров Батор (спортивная борьба);
Лауреаты – Жамбалов Даша, тренер Сиратов Леонид (универсальный бой).
«Лучший юный спортсмен и лучший тренер юного спортсмена по олимпийским видам спорта»
Победители – Жибалов Илья, тренер Базаров Батор (спортивная борьба);
Лауреаты – Раднаев Батор, тренер Раднаев Баир (настольный теннис);
Лауреаты – Харитонова Виктория, тренер Доржиева Сэсэг (стрельба из лука).
«Лучший спортсмен и лучший тренер по олимпийским видам спорта»
Победители – Гомбоева Светлана, тренер Эрдыниев Константин (стрельба из лука);
Лауреаты – Оршуш Стальвира, тренер Молонов Максим (спортивная борьба);
Лауреаты – Жербаев Евгений, тренер Иванов Валерий (спортивная борьба).
Кроме этого, были названы победители и лауреаты номинации «Лучшее освещение в сфере физической культуры и спорта», а также «Меценаты года» и «Инвесторы года».
«Лучший спортсмен и лучший тренер по олимпийским видам спорта»
Победители – Гомбоева Светлана, тренер Эрдыниев Константин (стрельба из лука);
Лауреаты – Оршуш Стальвира, тренер Молонов Максим (спортивная борьба);
Лауреаты – Жербаев Евгений, тренер Иванов Валерий (спортивная борьба).
Кроме этого, были названы победители и лауреаты номинации «Лучшее освещение в сфере физической культуры и спорта», а также «Меценаты года» и «Инвесторы года».