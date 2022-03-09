В Бурятии наградили лучших в области спорта



«Лучший инструктор по физической культуре и спорту по работе с населением по месту жительства»

Победитель – Бальжинимаева Надежда, инструктор по спорту ЦФМР г. Улан-Удэ (Советский район, мкр. Стеклозавод);

Лауреат – Наземнова Лариса, инструктор по спорту ЦФМР г. Улан-Удэ (Железнодорожный район, мкр. Нижняя Шишковка);

Лауреат – Нестерова Анастасия, инструктор по спорту ЦФМР г. Улан-Удэ (Октябрьский район, мкр. ТСК-Химчистка);



«Лучшее муниципальное образование Республики Бурятия в области физической культуры и спорта»

Победитель – Муниципальное образование «Джидинский район» - глава Шагжитаров Валерий Павлович;

Лауреат – Муниципальное образование «Закаменский район» - глава Гонжитов Сергей Валерьевич;

Лауреат – Муниципальное образование «Селенгинский район» - глава Гармаев Станислав Дашиевич.



«Лучший спортсмен по национальным видам спорта»

Победитель – Магаков Цырен-Доржи;

Лауреат – Максаров Цыбик;

Лауреат – Малакшинов Пётр.





«Лучший спортивный судья»

Победитель – Никулин Дмитрий (дзюдо);

Лауреат – Ким Максим (тхэквондо МФТ);

Лауреат – Балдаев Дмитрий (вольная борьба).



«Лучший спортсмен ветеран»

Победитель – Дашинимаев Булат (спортивная борьба);.

Лауреат – Банзаракцаев Виктор (спортивная борьба);

Лауреат – Усольцев Александр (гиревой спорт).



«Лучший спортсмен и лучший тренер по инваспорту»

Победители – Асташов Михаил, спорт лиц с поражением ОДА (велоспорт);

Лауреат – Цырендоржиев Даба, - спорт лиц с поражением ОДА (вольная борьба), тренер Батомункуев Баир;

Лауреаты – Шигаев Баир, спорт лиц с поражением ОДА (стрельба из лука) тренер Цыренжапов Цыденбал.





«Лучший юный спортсмен и лучший тренер юного спортсмена по неолимпийским видам спорта»

Победители – Коломин Дмитрий, тренер Рассадин Андрей (гиревой спорт);

Лауреаты – Эседов Вадим, тренер Трескин Александр (армрестлинг);

Лауреаты – Карнакова Екатерина, тренер Ломакин Владимир (тайский бокс).



«Лучший спортсмен и лучший тренер по неолимпийским видам спорта»

Победители – Каргин Сергей, тренер Рассадин Андрей (гиревой спорт);

Лауреаты – Рассадин Андрей, тренер Леонов Сергей (гиревой спорт);

Лауреаты – Жамбалов Даша, тренер Сиратов Леонид (универсальный бой).



«Лучший юный спортсмен и лучший тренер юного спортсмена по олимпийским видам спорта»

Победители – Жибалов Илья, тренер Базаров Батор (спортивная борьба);

Лауреаты – Раднаев Батор, тренер Раднаев Баир (настольный теннис);

Лауреаты – Харитонова Виктория, тренер Доржиева Сэсэг (стрельба из лука).



«Лучший спортсмен и лучший тренер по олимпийским видам спорта»

Победители – Гомбоева Светлана, тренер Эрдыниев Константин (стрельба из лука);

Лауреаты – Оршуш Стальвира, тренер Молонов Максим (спортивная борьба);

Лауреаты – Жербаев Евгений, тренер Иванов Валерий (спортивная борьба).



Кроме этого, были названы победители и лауреаты номинации «Лучшее освещение в сфере физической культуры и спорта», а также «Меценаты года» и «Инвесторы года».