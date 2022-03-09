В компании Meta объяснили это защитой граждан этих стран
Социальная сеть Instagram перестанет показывать информацию о подписках и подписчиках пользователей в России и на Украине, говорится в заявлении компании Meta, сообщает РБК.
- Чтобы помочь защитить наши сообщества на Украине и в России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках и подписках людей, находящихся в этих двух странах, - сказано в сообщении компании.
Кроме того, российские и украинские личные аккаунты больше не будут показываться в списке «взаимных подписчиков».
Также в Meta подчеркнули, что компания будет помечать истории, на которых есть ссылка «на сайты российских государственных средств массовой информации». Публикации из аккаунтов СМИ России также не будут отображаться во вкладках «рекомендованное» и Reels, а поиск их учетных записей будет усложнен.
Отмечается, что из-за сложностей работы в стране реклама с таргетингом на жителей России будет приостановлена, а рекламодатели больше не смогут создавать или размещать такую рекламу.
Instagram скроет подписки пользователей в России и на Украине
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нельзя добывать кабана, пушных зверей и пернатую дичь
Люди подумали, что она мертва
Отменены все ограничительные меры в учреждениях культуры
Таких значений не было с конца января
«Широкую Масленицу» посетили более семи тысяч человек
В дело вмешалась прокуратура
На сайте разместили не всю необходимую информацию
Жилплощадь приобрели с использованием средств маткапитала
Сегодня погода ухудшится
Ожидаются метели и сильный ветер
Евгения Балтатарова уже находится за рубежом
За пандемию в Бурятии зафиксировано более 129 тысяч случаев заболеваний ковидом
В соревнованиях приняли участие 11 команд
Воздух прогреется до +7 градусов
Общество, 07.03.2022
Зверёк прогулялся по жилищу, не испугавшись людей