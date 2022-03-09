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Instagram скроет подписки пользователей в России и на Украине

Instagram скроет подписки пользователей в России и на Украине
Общество,  Фото:pixabay.com
В компании Meta объяснили это защитой граждан этих стран

Социальная сеть Instagram перестанет показывать информацию о подписках и подписчиках пользователей в России и на Украине, говорится в заявлении компании Meta, сообщает РБК.

- Чтобы помочь защитить наши сообщества на Украине и в России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках и подписках людей, находящихся в этих двух странах, - сказано в сообщении компании.

Кроме того, российские и украинские личные аккаунты больше не будут показываться в списке «взаимных подписчиков».

Также в Meta подчеркнули, что компания будет помечать истории, на которых есть ссылка «на сайты российских государственных средств массовой информации». Публикации из аккаунтов СМИ России также не будут отображаться во вкладках «рекомендованное» и Reels, а поиск их учетных записей будет усложнен.

Отмечается, что из-за сложностей работы в стране реклама с таргетингом на жителей России будет приостановлена, а рекламодатели больше не смогут создавать или размещать такую рекламу.

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