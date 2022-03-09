Instagram скроет подписки пользователей в России и на Украине

В компании Meta объяснили это защитой граждан этих стран



Социальная сеть Instagram перестанет показывать информацию о подписках и подписчиках пользователей в России и на Украине, говорится в заявлении компании Meta, сообщает РБК.



- Чтобы помочь защитить наши сообщества на Украине и в России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках и подписках людей, находящихся в этих двух странах, - сказано в сообщении компании.



Кроме того, российские и украинские личные аккаунты больше не будут показываться в списке «взаимных подписчиков».



Также в Meta подчеркнули, что компания будет помечать истории, на которых есть ссылка «на сайты российских государственных средств массовой информации». Публикации из аккаунтов СМИ России также не будут отображаться во вкладках «рекомендованное» и Reels, а поиск их учетных записей будет усложнен.



Отмечается, что из-за сложностей работы в стране реклама с таргетингом на жителей России будет приостановлена, а рекламодатели больше не смогут создавать или размещать такую рекламу.



