Диктант напишут в России и за рубежом
12 марта в России и зарубежных странах напишут всебурятский диктант «Эрдэм» (0+). Участниками акции могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, не зависимо от возраста, национальности и места проживания.
«Эрдэм» - социально-значимая акция, предоставляющая всем желающим возможность проверить знания бурятского языка, грамматики и пунктуации, а также развить интерес к культуре и языку бурятского народа.
За время существования всебурятский диктант «Эрдэм» превратился в масштабное международное событие. Диктант «Эрдэм» охватывает более 20 регионов страны и 14 стран зарубежья.
В этом году всебурятский диктант «Эрдэм» состоится уже в седьмой раз. Участники акции пишут диктант в единый день. Текст диктанта готовится специально под акцию и остается в секрете до дня события. В ближайшее время будут определены места проведения диктанта в Улан-Удэ и районах республики.
Время проведения акции 12 марта с 13.30 до 15.00 по местному времени. Региональным оператором выступает республиканский центр по развитию бурятского языка.
Всебурятский диктант «Эрдэм» напишут 12 марта
Общество, Фото:
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