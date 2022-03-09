 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 марта

08 марта

Популярное

Всебурятский диктант «Эрдэм» напишут 12 марта

Всебурятский диктант «Эрдэм» напишут 12 марта
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Диктант напишут в России и за рубежом

12 марта в России и зарубежных странах напишут всебурятский диктант «Эрдэм» (0+). Участниками акции могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, не зависимо от возраста, национальности и места проживания.

«Эрдэм» - социально-значимая акция, предоставляющая всем желающим возможность проверить знания бурятского языка, грамматики и пунктуации, а также развить интерес к культуре и языку бурятского народа.

За время существования всебурятский диктант «Эрдэм» превратился в масштабное международное событие. Диктант «Эрдэм» охватывает более 20 регионов страны и 14 стран зарубежья.

В этом году всебурятский диктант «Эрдэм» состоится уже в седьмой раз. Участники акции пишут диктант в единый день. Текст диктанта готовится специально под акцию и остается в секрете до дня события. В ближайшее время будут определены места проведения диктанта в Улан-Удэ и районах республики.

Время проведения акции 12 марта с 13.30 до 15.00 по местному времени. Региональным оператором выступает республиканский центр по развитию бурятского языка. 
диктант бурятский язык

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Минздрав Бурятии дал пояснения насчёт поставок лекарств
Минздрав Бурятии дал пояснения насчёт поставок лекарств
Общество, 09.03.2022
По информации минздрава, поставки лекарств продолжаются
Instagram скроет подписки пользователей в России и на Украине
Instagram скроет подписки пользователей в России и на Украине
Общество, 09.03.2022
В компании Meta объяснили это защитой граждан этих стран
Всебурятский диктант «Эрдэм» напишут 12 марта
Всебурятский диктант «Эрдэм» напишут 12 марта
Общество, 09.03.2022
Диктант напишут в России и за рубежом
В Бурятии завершился осенне-зимний сезон охоты
В Бурятии завершился осенне-зимний сезон охоты
Общество, 09.03.2022
Нельзя добывать кабана, пушных зверей и пернатую дичь
В Чите к торговому центру вышла лиса
Общество, 09.03.2022
Люди подумали, что она мертва
В Бурятии кинотеатрам и театрам разрешили работать со 100% загрузкой
В Бурятии кинотеатрам и театрам разрешили работать со 100% загрузкой
Общество, 09.03.2022
Отменены все ограничительные меры в учреждениях культуры
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии опустился ниже 600
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии опустился ниже 600
Общество, 09.03.2022
Таких значений не было с конца января
В Улан-Удэ на Масленице съели три тысячи блинов
В Улан-Удэ на Масленице съели три тысячи блинов
Общество, 09.03.2022
«Широкую Масленицу» посетили более семи тысяч человек
В Бурятии сельскую администрацию через суд обязали дополнить сайт
В Бурятии сельскую администрацию через суд обязали дополнить сайт
Общество, 09.03.2022
 На сайте разместили не всю необходимую информацию
В Улан-Удэ родители не включили детей в «долю» на жильё
В Улан-Удэ родители не включили детей в «долю» на жильё
Общество, 09.03.2022
Жилплощадь приобрели с использованием средств маткапитала 
В Бурятии передали штормовое предупреждение
В Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество, 08.03.2022
Ожидаются метели и сильный ветер
Известная бурятская общественница уехала из России
Известная бурятская общественница уехала из России
Общество, 08.03.2022
Евгения Балтатарова уже находится за рубежом
В Бурятии продолжается спад заболеваемости COVID-19
В Бурятии продолжается спад заболеваемости COVID-19
Общество, 08.03.2022
За пандемию в Бурятии зафиксировано более 129 тысяч случаев заболеваний ковидом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^