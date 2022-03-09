Всебурятский диктант «Эрдэм» напишут 12 марта

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Диктант напишут в России и за рубежом



12 марта в России и зарубежных странах напишут всебурятский диктант «Эрдэм» (0+). Участниками акции могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, не зависимо от возраста, национальности и места проживания.



«Эрдэм» - социально-значимая акция, предоставляющая всем желающим возможность проверить знания бурятского языка, грамматики и пунктуации, а также развить интерес к культуре и языку бурятского народа.



За время существования всебурятский диктант «Эрдэм» превратился в масштабное международное событие. Диктант «Эрдэм» охватывает более 20 регионов страны и 14 стран зарубежья.



В этом году всебурятский диктант «Эрдэм» состоится уже в седьмой раз. Участники акции пишут диктант в единый день. Текст диктанта готовится специально под акцию и остается в секрете до дня события. В ближайшее время будут определены места проведения диктанта в Улан-Удэ и районах республики.



Время проведения акции 12 марта с 13.30 до 15.00 по местному времени. Региональным оператором выступает республиканский центр по развитию бурятского языка.

