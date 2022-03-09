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В Бурятии выбрали победителей конкурса «Баатар Дангина»

В Бурятии выбрали победителей конкурса «Баатар Дангина»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Им вручили короны ручной работы и поясные украшения

6 марта в Улан-Удэ состоялся торжественный гала-концерт межрегионального конкурса «Баатар Дангина – 2022». На сцену в театре оперы и балета вышли знатоки бурятской культуры и языка из Бурятии и Иркутской области, которые прошли в финал конкурса.

На гала-концерте финалисты продемонстрировали свои таланты в различных творческих конкурсах. Каждая участница – Дангина – представила свой оригинальный танец, показав высокий уровень хореографических навыков. Юные Баатары приняли участие в соревнованиях по набиванию «тэбэг». Помимо финалистов конкурса в гала-концерте приняли участие бурятские певицы Дулма Сунрапова, Бадма-Ханда Аюшеева и Билигма Ринчинова.

Победителями – обладателями дипломов лауреатов межрегионального конкурса «Баатар. Дангина 2022» стали:
Номинация «Хүүгэн Баатар» (6–10 лет) – Лопсон Ц., Бурятия, Окинский район, с. Хужир, Бурунгольская СОШ им. С.Г. Дугарова;
Номинация «Хүүгэн Дангина» (6–10 лет) – Нарана Ш., Бурятия , г. Улан-Удэ,ГБОУ РБНЛИ №1;
Номинация «Эдир Баатар» (11–15 лет) – Олег С., Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский МЦД;
Номинация «Эдир Дангина» (11–15 лет) – Анастасия Ц., Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, Культурно-досуговый методический центр;
Номинация «Баатар» (16–25 лет) – Денис Я., Иркутская область, Осинский район, с. Ново-Ленино, Ново-Ленинский КДЦ;
Номинация «Дангина» (16-20 лет) – Юмжана Б., Бурятия, г. Улан-Удэ, РБНЛИ №1.

На гала-концерте красавицам, одержавшим победу в номинациях «Хүүгэн Дангина», «Эдир Дангина» и «Дангина», были вручены эксклюзивные короны ручной работы. Троих победителей в номинациях «Хүүгэн Баатар», «Эдир Баатар» и «Баатар» наградили мужскими поясными украшениями – ножом и огнивом. Остальным финалистам конкурса вручили дипломы I, II, и III степени. Кроме этого, все участники гала-концерта конкурса «Баатар Дангина - 2022» получили денежные сертификаты.

На мероприятии также прошло награждение победителей III республиканского турнира мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан» и онлайн-конкурса «Звезда года - 2021», сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Бурятия конкурс конкурс красоты Дангина Улан-Удэ

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