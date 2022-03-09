Нельзя добывать кабана, пушных зверей и пернатую дичь
В Бурятии 28 февраля завершился сезон охоты 2021-2022 – закончился срок действия разрешений на добычу кабана, пушных видов животных (кроме волка) и пернатую дичь.
Национальный парк «Тункинский» напоминает о необходимости сдать разрешения на добычу охотничьих ресурсов. В случае не сдачи разрешений, гражданам будет отказано в получении новых, сообщается на сайте нацпарка.
В соответствии с новым порядком оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов (приказ минприроды РФ от 29.08.2014 № 379), гражданин, не направивший сведения о добытых охотничьих ресурсах в сроки, предусмотренные ранее выданным разрешением, будет лишен возможности получить разрешение на охоту в течение года.
Сотрудники отдела охраны животного мира отмечают, что возврат разрешений на добычу охотничьих ресурсов на кабана можно получить в десятидневный срок по окончанию охоты, на пернатую дичь и пушные виды охотничьих ресурсов - в 20-тидневный срок по окончанию охоты.
Например, срок охоты на добычу кабана разрешён до 28 февраля, возврат разрешения должен произойти до 10 марта, значит, на пушных – до 20 марта этого года.
Возврат охотники могут получить лично по месту получения почтой России или курьером.
В Бурятии завершился осенне-зимний сезон охоты
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По информации минздрава, поставки лекарств продолжаются
В компании Meta объяснили это защитой граждан этих стран
Диктант напишут в России и за рубежом
Нельзя добывать кабана, пушных зверей и пернатую дичь
Люди подумали, что она мертва
Отменены все ограничительные меры в учреждениях культуры
Таких значений не было с конца января
«Широкую Масленицу» посетили более семи тысяч человек
В дело вмешалась прокуратура
На сайте разместили не всю необходимую информацию
Жилплощадь приобрели с использованием средств маткапитала
Сегодня погода ухудшится
Ожидаются метели и сильный ветер
Евгения Балтатарова уже находится за рубежом
За пандемию в Бурятии зафиксировано более 129 тысяч случаев заболеваний ковидом