В Бурятии завершился осенне-зимний сезон охоты

Нельзя добывать кабана, пушных зверей и пернатую дичь



В Бурятии 28 февраля завершился сезон охоты 2021-2022 – закончился срок действия разрешений на добычу кабана, пушных видов животных (кроме волка) и пернатую дичь.



Национальный парк «Тункинский» напоминает о необходимости сдать разрешения на добычу охотничьих ресурсов. В случае не сдачи разрешений, гражданам будет отказано в получении новых, сообщается на сайте нацпарка.



В соответствии с новым порядком оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов (приказ минприроды РФ от 29.08.2014 № 379), гражданин, не направивший сведения о добытых охотничьих ресурсах в сроки, предусмотренные ранее выданным разрешением, будет лишен возможности получить разрешение на охоту в течение года.



Сотрудники отдела охраны животного мира отмечают, что возврат разрешений на добычу охотничьих ресурсов на кабана можно получить в десятидневный срок по окончанию охоты, на пернатую дичь и пушные виды охотничьих ресурсов - в 20-тидневный срок по окончанию охоты.



Например, срок охоты на добычу кабана разрешён до 28 февраля, возврат разрешения должен произойти до 10 марта, значит, на пушных – до 20 марта этого года.



Возврат охотники могут получить лично по месту получения почтой России или курьером.

