В Чите к торговому центру вышла лиса

Люди подумали, что она мертва
В телеграм-канале «Забайкалье. Ох и новости» опубликовали фото лежащей на земле лисы. По словам автора публикации, рыжая красавица бегает недалеко от ТЦ «Аврора».
Правда, судя по фото, хитрая героиня русских сказок не бегает, а лежит. Пользователи канала даже думают, что «она уже отбегала своё».
«Давненько уже лежит», «Она что мертвая?», «Лёжа на боку бегает», - написали подписчики.
Кто-то отнесся к публикации с юмором.
«Это чтобы никто не догадался, что она живая», «Лежит, типа мертвая! Ну вы даёте», - посмеялись комментаторы.
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