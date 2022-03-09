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В Чите к торговому центру вышла лиса

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Люди подумали, что она мертва

В телеграм-канале «Забайкалье. Ох и новости» опубликовали фото лежащей на земле лисы. По словам автора публикации, рыжая красавица бегает недалеко от ТЦ «Аврора».

Правда, судя по фото, хитрая героиня русских сказок не бегает, а лежит. Пользователи канала даже думают, что «она уже отбегала своё».

«Давненько уже лежит», «Она что мертвая?», «Лёжа на боку бегает», - написали подписчики.

Кто-то отнесся к публикации с юмором.

«Это чтобы никто не догадался, что она живая», «Лежит, типа мертвая! Ну вы даёте», - посмеялись комментаторы.

лисицы

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