С 15 марта возобновят программу «туристического кешбэка»



Программа «Кэшбек» — это государственная программа по стимулированию внутреннего туризма, благодаря которой можно получить возврат в размере до 20% от стоимости отеля, тура или санатория (только на территории России). Участники программы: отели, санатории, туроператоры, турагентства, онлайн-агрегаторы из всех регионов России.



В 2020 году состоялись 2 «окна» продаж: с 21 по 28 августа и с 15 октября по 5 декабря. В 2021 году также состоялись 2 окна продаж: с 18 марта по 15 июня, с 16 июня по 14 сентября. В 2022 году пятый этап продаж состоялся с 18 января по 28 февраля.



В России возобновят продажи поездок по стране с туристическим кешбэком. Купить готовый тур или отдельно проживание в отеле с кешбэком можно будет начиная с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно с момента старта продаж и до 1 июля этого года, то есть до начала пика летнего сезона.Условия государственной программы остаются прежние. Участвуют все без исключения регионы и поездки от 2 ночей. Оплачиваются поездки картами «Мир» – на неё автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, в максимуме – 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.Всю подробную информацию о программе можно найти на сайте мирпутешествий.рф, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.