Из них 14 наград – золотые
11 спортсменов Бурятии представили республику на чемпионате и первенстве России по кунг-фу – традиционному ушу, которые прошли с 2 по 6 марта в Москве. Сборной Бурятии удалось завоевать 30 медалей: 14 – золотых, 7 – серебряных и 9 - бронзовых.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, победителями и призёрами первенства страны стали:
Шатаева Анна – три золотых медали;
Жигжитов Амгалан – четыре золотых и две серебряных медали;
Васильев Никита – три золотых и две бронзовых медали;
Попова Валерия – две золотых, две серебряных и бронзовая медали;
Дашинимаева София – две золотых, серебряная и бронзовая медали;
Пурбуева Инга – две серебряных и две бронзовых медали;
Апрелкова Анна – бронзовая медаль;
Байдыш Алина – бронзовая медаль;
Бубеева Дара – бронзовая медаль.
Ушуисты Бурятии завоевали 30 медалей первенства России
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