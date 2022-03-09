Ушуисты Бурятии завоевали 30 медалей первенства России

Общество, Фото: школа ушу «Золотой дракон»

Из них 14 наград – золотые



11 спортсменов Бурятии представили республику на чемпионате и первенстве России по кунг-фу – традиционному ушу, которые прошли с 2 по 6 марта в Москве. Сборной Бурятии удалось завоевать 30 медалей: 14 – золотых, 7 – серебряных и 9 - бронзовых.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, победителями и призёрами первенства страны стали:

Шатаева Анна – три золотых медали;

Жигжитов Амгалан – четыре золотых и две серебряных медали;

Васильев Никита – три золотых и две бронзовых медали;

Попова Валерия – две золотых, две серебряных и бронзовая медали;

Дашинимаева София – две золотых, серебряная и бронзовая медали;

Пурбуева Инга – две серебряных и две бронзовых медали;

Апрелкова Анна – бронзовая медаль;

Байдыш Алина – бронзовая медаль;

Бубеева Дара – бронзовая медаль.

