Фура с гуманитарной помощью прибыла в Ростовскую область
15 тонн товаров первой необходимости и продовольствия собрали представители бизнеса и товаропроизводители Бурятии для беженцев из ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся в Ростовской области. Доставку также помогла организовать транспортная компания из Бурятии.
- Мы в кратчайшие сроки смогли найти фуру. Отслеживали передвижение, держали связь с водителем. Всё прошло хорошо,- прокомментировал зампред правительства Евгений Луковников.
7 марта грузовик встретили в месте назначения. Так, для беженцев из Донецка и Луганска отправили продукты, детское питание, средства гигиены, в том числе для детей, бытовую химию – всего более 100 наименований продовольственных и непродовольственных товаров.
Ранее министерство промышленности Бурятии поблагодарило за содействие в отгрузке товаров торговые компании республики. Всего было отгружено товаров на сумму 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
Беженцам ДНР и ЛНР доставили помощь из Бурятии
Общество, Фото:
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