«Широкую Масленицу» посетили более семи тысяч человек
В Этнографическом музее в Улан-Удэ, где 6 марта весело отмечали Масленицу, подвели итоги празднования. Всего было продано более трёх тысяч блинов с разнообразными начинками. Также гости праздника съели 600 кг шашлыков и полтонны плова, а на сладкую вату для детей ушло полмешка сахара.
- Красочное действо позволило каждому посетителю музея окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его традициями и колоритом. Гости праздника не только познакомились с обычаями проводов русской зимы, но и стали участниками игровых анимационных площадок - кто-то пел весёлые песни, кто-то танцевал народные танцы, кто-то попытал удачу и участвовал во всех предложенных играх, ну а некоторые просто наблюдали за всем гуляньем, пробуя вкуснейшие блины. Празднование завершилось ярким фаер-шоу и сожжением чучела, - рассказали представители Этнографического музея.
Для посетителей был организован мастер-класс по изготовлению куклу Крупенички. Всего было изготовлено 50 красочных кукол.
6 марта в день празднования «Широкой Масленицы» музей посетили больше семи тысяч человек.
Организаторы также попросили отнестись с пониманием к большим очередям и обещали учесть этот момент в будущем.
В Улан-Удэ на Масленице съели три тысячи блинов
Общество, Фото:
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