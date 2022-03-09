В Бурятии инвалид живёт в квартире с дефектными окнами

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Администрация сельского поселения «Тарбагатайское» предоставила инвалиду I группы квартиру по договору социального найма.



Как выяснила прокурорская проверка, уровень влажности в квартире не соответствует санитарным правилам и нормативам. Кроме того, в жилой комнате выявлены дефекты окна, требующие замены оконного блока.



- В связи с этим исполняющий обязанности прокурора района обратился в суд с иском о возложении обязанности на администрацию сельского поселения устранить выявленные нарушения. Тарбагатайский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Решение суда не вступило в законную силу.



В настоящее время администрацией в квартире установлена вентиляция, работы по ремонту окна запланированы на тёплое время года.

