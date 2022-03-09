В дело вмешалась прокуратура
Администрация сельского поселения «Тарбагатайское» предоставила инвалиду I группы квартиру по договору социального найма.
Как выяснила прокурорская проверка, уровень влажности в квартире не соответствует санитарным правилам и нормативам. Кроме того, в жилой комнате выявлены дефекты окна, требующие замены оконного блока.
- В связи с этим исполняющий обязанности прокурора района обратился в суд с иском о возложении обязанности на администрацию сельского поселения устранить выявленные нарушения. Тарбагатайский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Решение суда не вступило в законную силу.
В настоящее время администрацией в квартире установлена вентиляция, работы по ремонту окна запланированы на тёплое время года.
В Бурятии инвалид живёт в квартире с дефектными окнами
Общество, Фото:
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