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В Бурятии инвалид живёт в квартире с дефектными окнами

В Бурятии инвалид живёт в квартире с дефектными окнами
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Администрация сельского поселения «Тарбагатайское» предоставила инвалиду I группы квартиру по договору социального найма.

Как выяснила прокурорская проверка, уровень влажности в квартире не соответствует санитарным правилам и нормативам. Кроме того, в жилой комнате выявлены дефекты окна, требующие замены оконного блока.

- В связи с этим исполняющий обязанности прокурора района обратился в суд с иском о возложении обязанности на администрацию сельского поселения устранить выявленные нарушения. Тарбагатайский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Решение суда не вступило в законную силу.

В настоящее время администрацией в квартире установлена вентиляция, работы по ремонту окна запланированы на тёплое время года.
прокуратура

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