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В Улан-Удэ экс-сотрудник колонии вернёт сумму взятки

В Улан-Удэ экс-сотрудник колонии вернёт сумму взятки
Общество,  Фото:pexels.com
За 25 тысяч он пронёс осуждённому сотовые телефоны

В октябре 2021 года суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения. Он признан виновным в превышении полномочий и получении взятки. Его приговорили к четырём годам лишения свободы условно со штрафом 75 тысяч рублей.

В суде установлено, что сотрудник колонии пронёс осуждённому, отбывающему наказание в исправительном учреждении, два сотовых телефона, за что получил 25 тысяч рублей.

Уголовным кодексом РФ предусмотрена конфискация денег, полученных в результате совершения коррупционного преступления, если данный вопрос не разрешался в ходе рассмотрения уголовного дела.

В связи с этим прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ обратился в суд с требованием о конфискации денежной суммы, соответствующей размеру взятки, в доход Российской Федерации.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ удовлетворил требования прокурора.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура суд взятка

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