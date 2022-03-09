За 25 тысяч он пронёс осуждённому сотовые телефоны
В октябре 2021 года суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения. Он признан виновным в превышении полномочий и получении взятки. Его приговорили к четырём годам лишения свободы условно со штрафом 75 тысяч рублей.
В суде установлено, что сотрудник колонии пронёс осуждённому, отбывающему наказание в исправительном учреждении, два сотовых телефона, за что получил 25 тысяч рублей.
Уголовным кодексом РФ предусмотрена конфискация денег, полученных в результате совершения коррупционного преступления, если данный вопрос не разрешался в ходе рассмотрения уголовного дела.
В связи с этим прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ обратился в суд с требованием о конфискации денежной суммы, соответствующей размеру взятки, в доход Российской Федерации.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ удовлетворил требования прокурора.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ экс-сотрудник колонии вернёт сумму взятки
Общество, Фото:
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