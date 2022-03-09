Жилплощадь приобрели с использованием средств маткапитала
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ выявила нарушение при распоряжении средствами материнского капитала.
Установлено, что отдельные лица, приобретая жильё с использованием средств маткапитала, не оформили его в общую долевую собственность на всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей.
В суд было направлено пять исковых заявлений об обязании родителей оформить жилое помещение в общую собственность с определением размера долей по соглашению.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.
Решения суда не вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ родители не включили детей в «долю» на жильё
Общество, Фото:
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