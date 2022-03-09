В Улан-Удэ родители не включили детей в «долю» на жильё

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Жилплощадь приобрели с использованием средств маткапитала



Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ выявила нарушение при распоряжении средствами материнского капитала.



Установлено, что отдельные лица, приобретая жильё с использованием средств маткапитала, не оформили его в общую долевую собственность на всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей.



В суд было направлено пять исковых заявлений об обязании родителей оформить жилое помещение в общую собственность с определением размера долей по соглашению.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.



Решения суда не вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

