В Бурятии ожидается мокрый снег и сильный ветер

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Сегодня погода ухудшится



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 9 марта, в республике облачно с прояснением. Днём на большей части территории мокрый снег и снег, по северной половине до сильного снегопада.



Ветер северо-западный 9-14, утром и днём в отдельных районах 19-24 м/с, позёмка, метели.



Температура днём +1,+6, местами по северу -2,-7. На дорогах гололедица, накаты, заносы.



В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём до 15-20 м/с. Температура днём +1,+3.

