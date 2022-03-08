Ожидаются метели и сильный ветер
ГУ МЧС по Бурятии предупредило жителей республики о штормовом предупреждении.
По информации Бурятского гидрометцентра, 9 марта, ночью 10 марта по республике ожидается усиление ветра местами до 24 м/c, метели, мокрый снег. По северной половине местами сильные снегопады, налипание мокрого снега на проводах, с последующим похолоданием на 8 и более градусов.
На дорогах гололедица, снежные накаты, заносы.
В Бурятии передали штормовое предупреждение
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