В Бурятии передали штормовое предупреждение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидаются метели и сильный ветер



ГУ МЧС по Бурятии предупредило жителей республики о штормовом предупреждении.



По информации Бурятского гидрометцентра, 9 марта, ночью 10 марта по республике ожидается усиление ветра местами до 24 м/c, метели, мокрый снег. По северной половине местами сильные снегопады, налипание мокрого снега на проводах, с последующим похолоданием на 8 и более градусов.



На дорогах гололедица, снежные накаты, заносы.



