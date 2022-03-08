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В Бурятии сотрудники МЧС определили сильнейших в настольном теннисе

В Бурятии сотрудники МЧС определили сильнейших в настольном теннисе
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В соревнованиях приняли участие 11 команд

5 марта в Улан-Удэ прошло первенство Главного управления МЧС России по Бурятии по настольному теннису. Сотрудники МЧС разыграли кубок заслуженного работника физической культуры Бурятии, ветерана пожарной охраны Павла Лаптева.

- В соревнованиях приняли участие 11 команд. Это подразделения пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы, сборные команд Главного управления и ЦУКС (центра управления в кризисных ситуациях). По результатам этих соревнований сформирована сборная для участия в первенстве «Динамо» и соревнованиях в Дальневосточном федеральном округе, - рассказал начальник отделения организации подготовки и пожарно-спасательного спорта ГУ МЧС России по Бурятии Дмитрий Луценко.

В состав команды вошли трое мужчин, женщины же выступили отдельно в личном первенстве.


Максим Михайлов, пожарный пожарно-спасательной части №40 поделился впечатлениями о прошедших соревнованиях:

- Мы приехали из города Гусиноозёрск, после напряжённой работы интересно поучаствовать в таких турнирах. Организация, как всегда, на высоком уровне.

Также прокомментировала участие диспетчер пожарной части №40 Оюна Санжиева: «Это мой первый опыт, очень интересно, завела много новых знакомств».


В результате упорной борьбы определились лидеры соревнований в командном зачёте. Призовые места распределились следующим образом:

1 место – пожарно-спасательная часть (ПСЧ) №1 (Улан-Удэ)
2 место – ПСЧ-5 (Улан-Удэ)
3 место – ПСЧ-2 (Улан-Удэ)

В личном первенстве среди мужчин наибольшее количество баллов набрал Баир Александров, начальник ПСЧ-1. Среди женщин первое место заняла Елена Козленко, диспетчер ПСЧ-2.



МЧС спорт настольный теннис

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