В Бурятии сотрудники МЧС определили сильнейших в настольном теннисе



















5 марта в Улан-Удэ прошло первенство Главного управления МЧС России по Бурятии по настольному теннису. Сотрудники МЧС разыграли кубок заслуженного работника физической культуры Бурятии, ветерана пожарной охраны Павла Лаптева.- В соревнованиях приняли участие 11 команд. Это подразделения пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы, сборные команд Главного управления и ЦУКС (центра управления в кризисных ситуациях). По результатам этих соревнований сформирована сборная для участия в первенстве «Динамо» и соревнованиях в Дальневосточном федеральном округе, - рассказал начальник отделения организации подготовки и пожарно-спасательного спорта ГУ МЧС России по Бурятии Дмитрий Луценко.В состав команды вошли трое мужчин, женщины же выступили отдельно в личном первенстве.Максим Михайлов, пожарный пожарно-спасательной части №40 поделился впечатлениями о прошедших соревнованиях:- Мы приехали из города Гусиноозёрск, после напряжённой работы интересно поучаствовать в таких турнирах. Организация, как всегда, на высоком уровне.Также прокомментировала участие диспетчер пожарной части №40 Оюна Санжиева: «Это мой первый опыт, очень интересно, завела много новых знакомств».В результате упорной борьбы определились лидеры соревнований в командном зачёте. Призовые места распределились следующим образом:1 место – пожарно-спасательная часть (ПСЧ) №1 (Улан-Удэ)2 место – ПСЧ-5 (Улан-Удэ)3 место – ПСЧ-2 (Улан-Удэ)В личном первенстве среди мужчин наибольшее количество баллов набрал Баир Александров, начальник ПСЧ-1. Среди женщин первое место заняла Елена Козленко, диспетчер ПСЧ-2.