Зверёк прогулялся по жилищу, не испугавшись людей
Соболь проверил работу государственных инспекторов во Фролихинском заказнике. Пошутили сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Забавное видео они опубликовали на странице в Instagram.
На коротком видео запечатлён зверёк, который сначала пробрался внутрь помещения, а потом он рычал, желая отвоевать у госинспектора рыбку, которую ему пообещали.
В комментариях люди восхищаются увиденной картиной: «Такой хорошенький», «Природный инспектор по охране окружающей среды проверяет инспекторов», «Ух, как урчит», «Лесной, строгий инспектор!». «Красавец и смелый какой, не боится совсем», «Милота!».
За стуки видео просмотрели более двух тысяч раз.
Соболь наведался в гости к госинспеторам в заказнике в Бурятии
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