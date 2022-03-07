Соболь наведался в гости к госинспеторам в заказнике в Бурятии

Зверёк прогулялся по жилищу, не испугавшись людей



Соболь проверил работу государственных инспекторов во Фролихинском заказнике. Пошутили сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Забавное видео они опубликовали на странице в Instagram.



На коротком видео запечатлён зверёк, который сначала пробрался внутрь помещения, а потом он рычал, желая отвоевать у госинспектора рыбку, которую ему пообещали.



В комментариях люди восхищаются увиденной картиной: «Такой хорошенький», «Природный инспектор по охране окружающей среды проверяет инспекторов», «Ух, как урчит», «Лесной, строгий инспектор!». «Красавец и смелый какой, не боится совсем», «Милота!».



За стуки видео просмотрели более двух тысяч раз.

