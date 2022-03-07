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В Улан-Удэ проведут капремонт участка после прорыва канализации

В Улан-Удэ проведут капремонт участка после прорыва канализации
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Трубопровод сильно изношен

В октябре 2021 года Железнодорожный районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск прокурора Советского района о возложении на муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» обязанности провести капитальный ремонт участков водопроводных сетей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2021 года в микрорайоне Батарейка произошла коммунальная авария. В результате канализационными стоками загрязнены территории 23 домовладений по улицам Лесопильная, Жанаева, Асеева, Батальонная, причинён ущерб гражданам и окружающей среде.

Как выяснила прокурорская проверка, канализационные коллекторы эксплуатируются более 40 лет, износ трубопроводов составляет более 90 %.

- МУП «Водоканал» является гарантирующей организацией по обеспечению холодным водоснабжением и водоотведением потребителей городского округа «Город Улан-Удэ», арендатором муниципального имущества. В связи с этим обязанность по капитальному ремонту коллекторов возложена на данное предприятие, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Верховный суд Бурятии решение суда оставил без изменения, жалобу ответчика – без удовлетворения.
прокуратура

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