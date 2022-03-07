В Улан-Удэ проведут капремонт участка после прорыва канализации

Трубопровод сильно изношен
В октябре 2021 года Железнодорожный районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск прокурора Советского района о возложении на муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» обязанности провести капитальный ремонт участков водопроводных сетей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2021 года в микрорайоне Батарейка произошла коммунальная авария. В результате канализационными стоками загрязнены территории 23 домовладений по улицам Лесопильная, Жанаева, Асеева, Батальонная, причинён ущерб гражданам и окружающей среде.
Как выяснила прокурорская проверка, канализационные коллекторы эксплуатируются более 40 лет, износ трубопроводов составляет более 90 %.
- МУП «Водоканал» является гарантирующей организацией по обеспечению холодным водоснабжением и водоотведением потребителей городского округа «Город Улан-Удэ», арендатором муниципального имущества. В связи с этим обязанность по капитальному ремонту коллекторов возложена на данное предприятие, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Верховный суд Бурятии решение суда оставил без изменения, жалобу ответчика – без удовлетворения.
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Общество, Фото:
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