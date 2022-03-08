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В Улан-Удэ 8 марта по-весеннему тепло

В Улан-Удэ 8 марта по-весеннему тепло
Общество,  Фото:pexels.com
Воздух прогреется до +7 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 марта по республике переменная облачность, по северной половине ночью и утром местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного, днём преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +4,+9, местами 0,-5.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура днём +5,+7.
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