 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 марта

06 марта

Популярное

Двух жительниц Улан-Удэ поздравили с 90-летием и 8 марта

Двух жительниц Улан-Удэ поздравили с 90-летием и 8 марта
Общество,  Фото:pexels.com, ulanude.official
Труженицам тыла вручили цветы

Сотрудники комитета по социальной и молодёжной политике поздравили с 90-летием и 8 марта женщин тружениц тыла Веру Петровну Черных и Марию Ивановну Смолину. ⠀


После войны Вера Петровна переехала из Кяхты в Улан-Удэ, окончила медицинское училище, а после работала медсестрой в поликлинике 4, военном госпитале, тонкосуконном комбинате. Воспитала двоих детей, имеет шесть внуков и столько же правнуков.⠀

Мария Ивановна в 1960 году с семьёй приехала в Улан-Удэ. Работала управляющим инспектором в Бурятской республиканской конторе Стройбанка. В 1986 году ушла на заслуженный отдых. Имеет двоих сыновей и внука.⠀

- Долгих лет и крепкого здоровья, дорогие наши ветераны!⠀- пожелали в администрации города. 

поздравление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области пожарные сняли с мачты молниеотвода кота
Общество, 07.03.2022
На верхушку столба животное загнали собаки
Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс
Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс
Общество, 07.03.2022
Документ подписали в конце прошлой недели
В Бурятии вору не стали смягчать приговор
В Бурятии вору не стали смягчать приговор
Общество, 07.03.2022
Осуждённый просил заменить реальный срок условным  
Коронавирус в Бурятии выявили у 673 человек
Коронавирус в Бурятии выявили у 673 человек
Общество, 07.03.2022
Суточный прирост больных продолжает снижаться 
«Пухляш» приехал в Бурятию
«Пухляш» приехал в Бурятию
Общество, 07.03.2022
Дмитрий Красилов участвует в съёмках программы для телеканала Муз-ТВ
Глава Бурятии встретился с митрополитом Иосифом
Глава Бурятии встретился с митрополитом Иосифом
Общество, 07.03.2022
Во время встречи обсудили вопросы строительства Успенского кафедрального собора
Как в Улан-Удэ провожали зиму
Как в Улан-Удэ провожали зиму
Общество, 07.03.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
В Улан-Удэ сегодня до +5 градусов
В Улан-Удэ сегодня до +5 градусов
Общество, 07.03.2022
По республике переменная облачность
На льду Байкала обнаружили баню
На льду Байкала обнаружили баню
Общество, 06.03.2022
Сейчас бани и палатки изъяты, нарушителю выписали штрафы
В Улан-Удэ отпраздновали Масленицу
В Улан-Удэ отпраздновали Масленицу
Общество, 06.03.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
В Бурятии стартовал детский пасхальный конкурс
В Бурятии стартовал детский пасхальный конкурс
Общество, 06.03.2022
Работы принимаются до 30 апреля
Баскетболисты ДФО приедут в Читу на всероссийские соревнования
Баскетболисты ДФО приедут в Читу на всероссийские соревнования
Общество, 06.03.2022
В турнире примут участие команды общеобразовательных организаций
В Иркутске состоятся татаро-башкирские культурные фестивали
В Иркутске состоятся татаро-башкирские культурные фестивали
Общество, 06.03.2022
Мероприятия проведут как среди взрослых, так и среди детей
Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 1
Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 1
Общество, 06.03.2022
Раскопки Удинского острога на Батарейке, строительство отеля «Чингисхан» на Балтахинова, улица Смолина до небоскрёбов и многое другое

В Улан-Удэ врачи прооперировали пациента с оторванным ухом
В Улан-Удэ врачи прооперировали пациента с оторванным ухом
Общество, 06.03.2022
Медикам удалось сохранить ушную раковину пациента

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^