Двух жительниц Улан-Удэ поздравили с 90-летием и 8 марта









Сотрудники комитета по социальной и молодёжной политике поздравили с 90-летием и 8 марта женщин тружениц тыла Веру Петровну Черных и Марию Ивановну Смолину. ⠀После войны Вера Петровна переехала из Кяхты в Улан-Удэ, окончила медицинское училище, а после работала медсестрой в поликлинике 4, военном госпитале, тонкосуконном комбинате. Воспитала двоих детей, имеет шесть внуков и столько же правнуков.⠀Мария Ивановна в 1960 году с семьёй приехала в Улан-Удэ. Работала управляющим инспектором в Бурятской республиканской конторе Стройбанка. В 1986 году ушла на заслуженный отдых. Имеет двоих сыновей и внука.⠀- Долгих лет и крепкого здоровья, дорогие наши ветераны!⠀- пожелали в администрации города.