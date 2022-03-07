В Иркутской области пожарные сняли с мачты молниеотвода кота

На верхушку столба животное загнали собаки



Накануне утром в пожарно-спасательную службу населённого пункта Куйтун в Иркутской области поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий на самом верху мачты молниеотвода со вчерашнего дня сидит кот, загнанный собаками.



Водитель и пожарный из пожарно-спасательной части 21 с помощью выдвижной трёхколёсной лестницы и подручных инструментов сняли кота с макушки столба. Вся операция длилась 15 минут, никто не пострадал.



Кота на пожарном автомобиле доставили в часть, отогрели и накормили. Теперь кот находится на иждивении у пожарных. Через группы в мессенджере Viber пожарные ищут хозяев кота, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

