Осуждённый просил заменить реальный срок условным
Житель Бурятии осуждён за две кражи из автомобилей, припаркованных на улице. Потерпевшим был причинён значительный материальный ущерб.
Мужчину приговорили к двум годам колонии строгого режима и штрафу в размере семи тысяч рублей.
Осуждённый пытался обжаловать приговор и подал апелляционную жалобу. В ней он сослался на своё семейное положение, наличие родственников, нуждающихся в его помощи, просил назначить ему условное наказание, кроме того, оспаривал причинение значительного ущерба потерпевшим.
- Данные доводы судом апелляционной инстанции оставлены без удовлетворения. Наказание назначено справедливое, с учётом всех смягчающих обстоятельств, а также при наличии рецидива преступлений, - сообщили в Верховного суда Бурятии.
В Бурятии вору не стали смягчать приговор
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