В Бурятии вору не стали смягчать приговор

Осуждённый просил заменить реальный срок условным



Житель Бурятии осуждён за две кражи из автомобилей, припаркованных на улице. Потерпевшим был причинён значительный материальный ущерб.



Мужчину приговорили к двум годам колонии строгого режима и штрафу в размере семи тысяч рублей.



Осуждённый пытался обжаловать приговор и подал апелляционную жалобу. В ней он сослался на своё семейное положение, наличие родственников, нуждающихся в его помощи, просил назначить ему условное наказание, кроме того, оспаривал причинение значительного ущерба потерпевшим.



- Данные доводы судом апелляционной инстанции оставлены без удовлетворения. Наказание назначено справедливое, с учётом всех смягчающих обстоятельств, а также при наличии рецидива преступлений, - сообщили в Верховного суда Бурятии.

