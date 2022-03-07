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В Бурятии вору не стали смягчать приговор

В Бурятии вору не стали смягчать приговор
Общество,  Фото:pexels.com
Осуждённый просил заменить реальный срок условным

Житель Бурятии осуждён за две кражи из автомобилей, припаркованных на улице. Потерпевшим был причинён значительный материальный ущерб.

Мужчину приговорили к двум годам колонии строгого режима и штрафу в размере семи тысяч рублей.

Осуждённый пытался обжаловать приговор и подал апелляционную жалобу. В ней он сослался на своё семейное положение, наличие родственников, нуждающихся в его помощи, просил назначить ему условное наказание, кроме того, оспаривал причинение значительного ущерба потерпевшим.

- Данные доводы судом апелляционной инстанции оставлены без удовлетворения. Наказание назначено справедливое, с учётом всех смягчающих обстоятельств, а также при наличии рецидива преступлений, - сообщили в Верховного суда Бурятии. 
суд приговор

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