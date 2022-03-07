Глава Бурятии встретился с митрополитом Иосифом

Общество, Фото: пресс-служба Бурятской и Улан-Удэнский эпархии

Во время встречи обсудили вопросы строительства Успенского кафедрального собора



5 марта в здании епархиального управления Улан-Удэнской и Бурятской епархии состоялась встреча митрополита Улан-Уланского и Бурятского Иосифа с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.



Во встрече также участвовали супруга Алексея Самбуевича Ирина Викторовна Цыденова и секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров).



- В ходе встречи Владыка митрополит показал Алексею Самбуевичу и Ирине Викторовне здание епархиального управления. Затем Владыка обсудил с Алексеем Самбуевичем вопросы касающиеся строительства Успенского кафедрального собора города Улан-Удэ, а так же вопросы, касающиеся взаимодействия властей республики с Улан-Удэнской и Бурятской епархией Русской Православной Церкви, вопросы духовно-нравственного развития жителей республики и наметили дальнейшие планы по совместной работе, - сообщили в пресс-службе Бурятской епархии.



В конце встречи митрополит Иосиф и Алексей Самбуевич обменялись памятными подарками.

