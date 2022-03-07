Как в Улан-Удэ провожали зиму

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
6 марта в Этнографическом музее народов Забайкалья во время празднования Масленицы разыграли барана. Он достался в качестве приза силачу, который смог взобраться на масленичный столб и сорвать победный жетон.
Желающих было очень много, перед аттракционом выстроилась огромная очередь. Парней, которые взбирались по столбу, поддерживали зрители. Толпа скандировала имя участника и аплодировала.
Помимо этого, были и другие традиционные развлечение. Среди участников были разыграны ценные призы. Всех желающих угощали блинами, на ярмарке ремесленников можно было приобрести уникальные изделия.
Кульминационным моментом праздничного гулянья стало сжигание чучела Масленицы. Это действо символизирует уход зимы и приход весны. В кармашек огромной куклы праздника можно было положить записку с описанием своих бед. По народному поверью, если сжечь с ней все свои несчастья, они улетучатся вместе с дымом.
Многие горожане остались довольны проведённым праздником. Об этом люди писали в соцсетях: «Всегда на высшем уровне», «Вы большие молодцы. Браво, достойный уровень, всё организовано начиная от способов добраться до развлекательных точек, концерта, точек общепитов, тёплый туалет, биотуалеты. Организаторам респект от жителей Улан-Удэ».
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