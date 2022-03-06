В Улан-Удэ врачи прооперировали пациента с оторванным ухом

Медикам удалось сохранить ушную раковину пациента



Хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко прооперировали пациента с оторванным ухом.



62-летний пациент был доставлен в отделение челюстно-лицевой хирургии из центральной районной больницы республики.



Из анамнеза стало известно, что два дня назад мужчина получил травму вследствие падения бревна - стоял вопрос об ампутации уха.



- Благодаря ювелирной работе опербригады и своевременному обращению удалось сохранить правую ушную раковину пациента. В удовлетворительном состоянии мужчина был выписан и уже находится дома, - сообщили в больнице.

