Медикам удалось сохранить ушную раковину пациента
Хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко прооперировали пациента с оторванным ухом.
62-летний пациент был доставлен в отделение челюстно-лицевой хирургии из центральной районной больницы республики.
Из анамнеза стало известно, что два дня назад мужчина получил травму вследствие падения бревна - стоял вопрос об ампутации уха.
- Благодаря ювелирной работе опербригады и своевременному обращению удалось сохранить правую ушную раковину пациента. В удовлетворительном состоянии мужчина был выписан и уже находится дома, - сообщили в больнице.
В Улан-Удэ врачи прооперировали пациента с оторванным ухом
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