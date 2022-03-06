На льду Байкала обнаружили баню









Однако, как выяснилось в ходе последующей проверки, нарушитель законные требования инспекторов не выполнил и не отказался от нелегального, но прибыльного «бизнеса». Поэтому сотрудникам природоохранного учреждения пришлось принять меры для принудительного вывоза имущества. В настоящее время бани и палатки изъяты, вывезены на материк и переданы на ответственное хранение, а нарушителю выписан повторный административный штраф.



Баня на льду Байкала была обнаружена государственными инспекторами в области охраны окружающей среды в проливе Малое Море, в бухте Базарная Прибайкальского национального парка. Прямо на льду озера предприимчивый житель Иркутской области расположил два мобильных сооружения и палатки для туристов, вырубил прорубь.- О том, что его имущество находится и эксплуатируется (!) на акватории, которая входит в состав Прибайкальского национального парка, мужчина «не знал». Именно такое объяснение он указал в протоколе об административном правонарушении, составленном сотрудниками ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по статье 8.39 Административного Кодекса России («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»). Владельца имущества обязали немедленно покинуть акваторию вместе с банями и палатками, а также привести лёд в порядок, - сообщают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».