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На льду Байкала обнаружили баню

На льду Байкала обнаружили баню
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сейчас бани и палатки изъяты, нарушителю выписали штрафы

Баня на льду Байкала была обнаружена государственными инспекторами в области охраны окружающей среды в проливе Малое Море, в бухте Базарная Прибайкальского национального парка. Прямо на льду озера предприимчивый житель Иркутской области расположил два мобильных сооружения и палатки для туристов, вырубил прорубь.

- О том, что его имущество находится и эксплуатируется (!) на акватории, которая входит в состав Прибайкальского национального парка, мужчина «не знал». Именно такое объяснение он указал в протоколе об административном правонарушении, составленном сотрудниками ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по статье 8.39 Административного Кодекса России («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»). Владельца имущества обязали немедленно покинуть акваторию вместе с банями и палатками, а также привести лёд в порядок, - сообщают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

 

Однако, как выяснилось в ходе последующей проверки, нарушитель законные требования инспекторов не выполнил и не отказался от нелегального, но прибыльного «бизнеса». Поэтому сотрудникам природоохранного учреждения пришлось принять меры для принудительного вывоза имущества. В настоящее время бани и палатки изъяты, вывезены на материк и переданы на ответственное хранение, а нарушителю выписан повторный административный штраф.
Байкал штрафы

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