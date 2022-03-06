 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 марта

05 марта

04 марта

Популярное

В Бурятии любители внедорожного спорта проведут состязания «Снегокоп-2022»

В Бурятии любители внедорожного спорта проведут состязания «Снегокоп-2022»
Общество,  Фото:скриншот
Мероприятие пройдёт 19 марта

В Бурятии 19 марта пройдут соревнования по ориентированию на внедорожниках «Снегокоп-2022».

Организаторы отмечают, что задачами экипажей являются правильное ориентирование на местности, поиск и фиксирование наибольшего количества контрольных точек (КТ). Побеждает экипаж, получивший наибольшее количество баллов за собранные КТ, в рамках зачётного времени.

Автомобили, участвующие в соревновании, будут делиться на классы: «Стандарт», «Туризм», «Спорт».

«Стандарт» — это серийные легковые автомобили, с дорожными или грязевыми шинами. Размер шин - до 31 дюйма включительно. Для автомобилей с колесной базой более 2675 мм - до 32 дюймов включительно. Использование электрических, гидравлических, механических лебедок – запрещено (при наличии – устанавливается пломба, исключающая её использование).

«Туризм» - серийные легковые автомобили, с дорожными или грязевыми шинами. Размер шин - до 34 дюймов включительно. Для автомобилей с колесной базой более 2675 мм - до 36 дюймов включительно. Разрешено использование одной лебедки (электрической, гидравлической или механической).

Что же касается класса «Спорт», то это любые автомобили, ATV, мотоциклы, иная внедорожная техника.

Также в рамках соревнований будут проходить различные конкурсы, в том числе для зрителей.

Место проведения - пригород Улан-Удэ, точнее организаторы сообщат за несколько дней до мероприятия. Следить за новостями, анонсами можно в Instagram - @vnedorog03.

Возрастное ограничение 0+

спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в лобовом столкновении легковушек пострадала женщина
В Бурятии в лобовом столкновении легковушек пострадала женщина
Общество, 06.03.2022
Чтобы извлечь пострадавшую из салона машины, на место вызвали спасателей
Жителей Иркутской области обучат истории региона
Жителей Иркутской области обучат истории региона
Общество, 06.03.2022
Завершением акции станет тестирование по истории области
В Бурятии состоится фестиваль «Байкальская миля»
В Бурятии состоится фестиваль «Байкальская миля»
Общество, 06.03.2022
Торжественное открытие фестиваля скорости запланировано на 12 марта
В Бурятии соцучреждения выходят из режима «тотальной изоляции»
В Бурятии соцучреждения выходят из режима «тотальной изоляции»
Общество, 06.03.2022
Также возобновляется работа зала прилёта аэропорта «Байкал» для встречающих
Зенитчики совершили марш на полигон в Бурятии
Зенитчики совершили марш на полигон в Бурятии
Общество, 06.03.2022
В полевом выходе принимает участие до полутысячи военнослужащих
В Бурятии объявлен сбор средств на помощь беженцам
В Бурятии объявлен сбор средств на помощь беженцам
Общество, 06.03.2022
Кружечный сбор пройдёт во всех храмах епархии в ближайшие три воскресных дня
Призовой фонд фестиваля «Алтан Мундарга» в Бурятии составит около 2 млн
Призовой фонд фестиваля «Алтан Мундарга» в Бурятии составит около 2 млн
Общество, 06.03.2022
Ранее из-за коронавирусных ограничений мероприятие переносили четыре раза
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по боксу
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по боксу
Общество, 06.03.2022
Открытие соревнований состоится 7 марта
В Бурятии ожидается небольшой снег
В Бурятии ожидается небольшой снег
Общество, 06.03.2022
В Улан-Удэ днём плюсовая температура 
В Улан-Удэ открылась детская художественная выставка
В Улан-Удэ открылась детская художественная выставка
Общество, 05.03.2022
В центре «Залуу» представлены работы учащихся детской художественной школы
Музеи Бурятии проведут бесплатные экскурсии
Музеи Бурятии проведут бесплатные экскурсии
Общество, 05.03.2022
Мероприятия пройдут в рамках всероссийской акции «Культурные выходные»
Стало известно летнее расписание авиарейса Улан-Удэ – Хужир
Стало известно летнее расписание авиарейса Улан-Удэ – Хужир
Общество, 05.03.2022
В июле-августе полёты будут выполняться четыре раза в неделю

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^