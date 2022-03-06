В Бурятии любители внедорожного спорта проведут состязания «Снегокоп-2022»





В Бурятии 19 марта пройдут соревнования по ориентированию на внедорожниках «Снегокоп-2022».



Организаторы отмечают, что задачами экипажей являются правильное ориентирование на местности, поиск и фиксирование наибольшего количества контрольных точек (КТ). Побеждает экипаж, получивший наибольшее количество баллов за собранные КТ, в рамках зачётного времени.



Автомобили, участвующие в соревновании, будут делиться на классы: «Стандарт», «Туризм», «Спорт».



«Стандарт» — это серийные легковые автомобили, с дорожными или грязевыми шинами. Размер шин - до 31 дюйма включительно. Для автомобилей с колесной базой более 2675 мм - до 32 дюймов включительно. Использование электрических, гидравлических, механических лебедок – запрещено (при наличии – устанавливается пломба, исключающая её использование).



«Туризм» - серийные легковые автомобили, с дорожными или грязевыми шинами. Размер шин - до 34 дюймов включительно. Для автомобилей с колесной базой более 2675 мм - до 36 дюймов включительно. Разрешено использование одной лебедки (электрической, гидравлической или механической).



Что же касается класса «Спорт», то это любые автомобили, ATV, мотоциклы, иная внедорожная техника.



Также в рамках соревнований будут проходить различные конкурсы, в том числе для зрителей.



Место проведения - пригород Улан-Удэ, точнее организаторы сообщат за несколько дней до мероприятия. Следить за новостями, анонсами можно в Instagram - @vnedorog03.



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